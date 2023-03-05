«Шахтар» знищив команду Едмара і наздогнав лідера прем'єр-ліги: відеоогляди матчів

У неділю, 5 березня, поєдинками в Олександрії, Ужгороді та Львові продовжилася програма 16-го туру УПЛ, у якому «Динамо» напередодні сенсаційно програло «Інгульцю».

Чемпіонат України. 16-й тур

5 березня (неділя)

«Металіст 1925» (Харків) — «Шахтар» (Донецьк) — 0:7 (Зубков, 5, 41, Михайличенко, 13, Траоре, 38, Курило, 56, у свої ворота, Петряк, 58, Ракицький, 66). Юніорські склади — 1:2.

«Шахтар»: Трубін, Михайличенко, Ракицький, Бондар, Конопля, Степаненко (Назарина, 46), Джурасек, Бондаренко (Криськів, 60), Судаков (Очеретько, 72), Зубков (Петряк, 46), Траоре (Сікан, 59).

Саме в поєдинку проти «Металіста 1925» команда Ігора Йовічевіча, на яку наступного тижня чекає перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти голландського «Фейєноорда», втратила очки (0:0) на старті нинішнього сезону в УПЛ.

Цього разу донеччани завдяки швидким голам на «Арені Львів» Зубкова і Михайличенка, а також точним ударам Траоре, Петряка і Ракицького, ще одному м'ячу Зубкова та автоголу Курило просто знищили підопічних Едмара та наздогнали у турнірній таблиці чемпіонату України лідера «Дніпро-1».

«Ворскла» (Полтава) — «Зоря» (Луганськ) — 2:3 (Сефері, 6, 16, з пенальті — Бражко, 57, 90+3, з пенальті, Русин, 90+1). На 72-й хвилині вилучений Рамірес («Ворскла»). Матч юніорських складів перенесено.

Через неготовність футбольного поля на домашній арені полтавцям довелося приймати суперника на стадіоні «Ніка» в Олександрії. Додаткової інтриги протистоянню надавав той факт, що наставник «Ворскли» Віктор Скрипник раніше продуктивно працював саме у «Зорі».

І після першого тайму спеціаліст мав чудовий настрій. Завдяки двом швидким голам албанського форварда Сефері «Ворскла» вела у рахунку — 2:0. Але після перерви підопічні ван Леувена спочатку відіграли один м'яч, а вже у компенсовані хвилини (на той час «Ворскла» після вилучення з поля Раміреса вже грала в меншості) завдяки влучним ударам ексдинамівців Русина та Бражка взагалі перевернули все з ніг на голову. Успіх дозволив «Зорі» не лише продовжити свою серію без поразок до п'яти матчів (дві перемоги та три нічиї), а й обійти у турнірній таблиці «Динамо».

«Металіст» (Харків) — «Рух» (Львів) — 1:2 (Панасенко, 49 — Климчук, 18, Карабін, 77). Юніорські склади — 0:5.

Підопічні Леоніда Кучука на стадіоні «Авангард» в Ужгороді зіпсували сербу Періці Огнєновичу дебют на посаді головного тренера «Металіста», який не перемагає у прем'єр-лізі вже у восьми зустрічах поспіль (3 нічиї та 5 поразок).

4 березня (субота)

«Динамо» (Київ) — «Інгулець» (Петрове) — 0:2 (Козак, 12, Одарюк, 43). Юніорські склади — 2:1.

«Олександрія» — «Дніпро-1» — 2:2 (Мустафаєв, 30, 88 — Бланко, 23, Довбик, 58). Юніорські склади — 0:1.

«Верес» (Рівне) — «Чорноморець» (Одеса) — 1:3 ( Маткобожик, 60 — Бадібанга, 13, Алефіренко, 76, Гладкий, 90+3, з пенальті). Юніорські склади — 0:0.

3 березня

«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Колос» (Ковалівка) — 1:0 (Вернидуб, 61). Юніорські склади — 2:2.

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 36 очок (15 матчів);

2. «Шахтар» — 36 (15);

3. «Зоря» — 31 (16);

4. «Динамо» — 30 (16);

5. «Олександрія» — 26 (15);

6. «Кривбас» — 21 (16);

7. «Колос» — 20 (16);

8. «Металіст 1925» — 19 (16);

9. «Ворскла» — 18 (16);

10. «Рух» — 17 (15);

11. «Верес» — 17 (16);

12. «Інгулець» — 16 (15);

13. «Металіст» — 16 (16);

14. «Чорноморець» — 14 (16);

15. «Минай» — 14 (15);

16. «Львів» — 9 (13).

Бомбардири: 12 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 10 — Віталій Буяльський («Динамо»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»); 7 — Михайло Мудрік («Шахтар»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Віктор Циганков («Динамо»), Максим Третьяков («Олександрія»); 5 — Де Паула Таллес («Рух»), Андрій Цуріков («Олександрія»), Олександр Пихаленок («Дніпро-1»), Владислав Ванат («Динамо»), Ігор Кірюханцев («Зоря»).

Нагадаємо, що 16-й тур УПЛ фінішує у понеділок, 6 березня, зустріччю на львівському стадіоні СКІФ між «Львовом» та «Минаєм».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» із жахливою помилкою голкіпера Трубіна розгромив в УПЛ «Минай».

Фото ФК «Шахтар»

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