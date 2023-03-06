«Імперія вбиває тих, хто відмовляється підкорятися її волі»: Дуда про політику Росії

«Російська агресія проти України — це неоколоніальна війна. Імперія вторглася в сусідню країну, щоб забрати її землю, її приховані багатства і нажитися на цьому. Але імперія також викрадає людей, в тому числі дітей, і відправляє їх вглиб росії. А тих, хто відмовляється підкорятися її волі — імперія вбиває. Вам це нічого не нагадує? Чи не такою була історія багатьох ваших країн?» — заявив президент Польщі Анджей Дуда 5 березня в Катарі, повідомляє wpolityce.pl.

Дуда зазначив, що Польща сама була жертвою жорстокої політики сусідніх імперій, а сьогодні її зараховують до розвинених країн.

«Але це трагічне минуле є для мене зобов'язанням говорити про необхідність солідарності між розвиненою Північчю і глобальним Півднем. Це також зобов'язання протистояти ситуації, коли одна сильна країна намагається домінувати над іншими країнами, нав'язуючи їм свою волю або просто нападаючи на них — сказав польський лідер. — Польща виступає за співпрацю між рівними і суверенними державами».

За його словами, історія вчить нас, що лише рівність усіх держав перед міжнародним правом і його абсолютне дотримання є найкращими гарантами миру, безпеки та економічного розвитку.

«Агресія росії проти України — це удар по світовій економіці, який уповільнює темпи економічного зростання і підвищує ціни на багато продуктів, її економічні наслідки відчуваються не тільки в Європі, але і в Африці, Азії та на Близькому Сході, особливо в найменш розвинених країнах, — заявив президент Анджей Дуда. — Це не лише війна в Україні, але й тривала нестабільність в Ємені, Сирії чи Афганістані. Це також зростаюча кількість біженців та внутрішньо переміщених осіб. Йдеться про понад сто мільйонів людей, переважно жінок і дітей. Це також стихійні лиха, такі як сильні посухи чи повені в Пакистані та Південному Судані».

Нагадаємо заяву президента Польщі: «Якщо хтось проявляє агресію, то може очікувати жорсткої відповіді».

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