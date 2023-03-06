В Україну повернулися снігопади, але на 8 Березня обіцяють до +15

В Україну повертається зимова погода. Понеділок, 6 березня, в Україні буде холодним. Температура повітря вночі знизиться до 1−5 градусів морозу. Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко.

«Вдень, хоча й слабкі, проте все ж — „плюси“. Очікується у більшості областей 4−7 градусів тепла, у південній частині та на Закарпатті 6−10 градусів тепла, а ось мешканцям північної частини України варто завтра одягнутися суттєво тепліше, бо максимально вдень буде лише +1+4 градуси. 6-го березня опади переважно у вигляді невеликого мокрого снігу пройдуть в західних областях, на півночі, ймовірно на Вінниччині та Харківщині. На решті території України переважатиме суха погода», — прогнозує вона.

За прогнозом Діденко, напрямок вітру передбачається з південного заходу, вітер — помірний.

«У Києві понеділок збільшить хмарність, місцями політає невеликий мокрий сніг, переважно вночі та вранці. Найближчої ночі -1−3 градуси, завтра вдень +2+4 градуси. Найближчий найтепліший день буде 8-го березня, до +10 градусів, на півдні та в центрі України аж до +12+15 градусів! Хоча з опадами та сильним вітром, а на день народження Батька (великого українського поета Тараса Шевченко. — Авт.), 9-го березня, суттєво похолоднішає», — пише синоптикиня.

У Києві 6 березня для прибирання снігу працюють 184 одиниці техніки та 152 людини із 25 бригад із ручного прибирання «Київавтодору». Двори та прибудинкові території прибирають працівники керуючих компаній. В Київській міській державній адміністрації попросили водіїв і пішоходів враховувати погодні умови і бути максимально обачними на дорогах, а автівки — паркувати відповідно до правил, аби не заважати спецтранспорту екстрених і комунальних служб.

Як писали «ФАКТИ», раніше синоптики розповіли, якою буде погода у березні.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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