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Дрони-камікадзе вночі атакували Україну з півночі: 13 із 15 «шахедів» знищено

9:51 6 березня 2023
Дрони-камікадзе

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. В ніч з 5 на 6 березня 2023 року російські окупанти атакували Україну іранськими дронами-камікадзе «Shahed-131/136» з північного напрямку (з Брянської області рф). Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

«Усього зафіксовано п’ятнадцять пусків ударних БпЛА. 13 „шахедів“ знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України», — йдеться у повідомленні.

Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив, що вночі над Дніпропетровщиною було збито 4 ворожих дрони, два безпілотники знищено біля Харкова, в Київський області також працювало ППО.

Як писали «ФАКТИ», раніше радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного спрогнозував, скільки триватиме війна.

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