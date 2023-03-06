Росіяни продовжують атакувати Україну. Російська федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби українські воїни відбили понад 95 атак противника на зазначених напрямках, зокрема, в районах Білогорівки і Невського Луганської області та Залізнянського, Дубово-Василівки, Оріхово-Василівки, Бахмута та Іванівського на Донеччині. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Ворог й надалі порушує норми Міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення, намагається знищити критичну інфраструктуру нашої країни. Протягом минулої доби противник завдав 27 авіаційних та 4 ракетних удари. Здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі зазначили, що на Бахмутському напрямку противник не припиняє спроб штурмувати місто Бахмут та навколишні населені пункти. На Авдіївському та Шахтарському напрямках окупанти провели безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Сєверне, Побєда та Мар’їнка Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали райони 21 населеного пункту. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється, на окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ. Вогневого впливу зазнали понад 40 населених пунктів, зокрема, місто Херсон. Є жертви серед цивільного населення та пошкодження цивільної інфраструктури.

«Для введення в оману Сил оборони України ворог маневрує, пересуваючи колони в районах населених пунктів Нова Каховка (Херсонська область) — Армянськ (тимчасово окупована територія Автономної республіки Крим). Ці дії викликають невдоволення особового складу російських окупаційних військ. Основна причина у відсутності достатньої кількості палива та навіть натяку на ефективність таких маневрів. В місті Волноваха Донецької області загарбники облаштували базу відновлення пошкодженої техніки на фондах місцевого професійного технічного училища. Студентів примусово залучають до ремонтних робіт», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі також повідомили, що українська авіація минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження та 1 позицію засобів протиповітряної оборони ворога.

Тим часом, в Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що українська оборона Бахмута залишається стратегічно обґрунтованою, оскільки вона продовжує поглинати російську живу силу та техніку, тоді як українські сили не зазнають надмірних втрат.

Там зазначили, що українські війська можуть почати поступовий відхід з Бахмута, щоб виснажити російські сили за рахунок боїв у місті. Такі дії зазвичай сприятливі для оборонців і можуть дозволити українським силам завдати великих втрат і без того виснаженим російським підрозділам, що наступають, навіть коли українські сили активно відступають. Так сталося під час відходу українських військ з боями з лінії Сєвєродонецьк-Лисичанськ, який фактично поклав край російським наступальним операціям у Луганській та Донецькій областях влітку 2022 року.

Як зазначають експерти ISW, кампанія із захоплення Бахмута, швидше за все, завершиться незалежно від того, чи захоплять російські сили місто чи ні, і протягом кількох місяців російські військові навряд чи зможуть продовжувати будь-які наступальні операції. Неминуче завершення російського наступу в районі Бахмута, російський наступ в районі Вугледара, що вже завершився, і російський наступ, що зупинився в Луганській області, створюють хороші умови для українських контрнаступальних операцій, вважають експерти Інституту вивчення війни.

Як писали «ФАКТИ», раніше полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан оцінив перспективи військових рф вийти на адмінкордони Донбасу.

Більш докладно про ситуацію в Бахмуті читайте в матеріалі «ФАКТІВ»: «Ми будемо боронити Бахмут до останнього», — журналіст, який воює в самому пеклі.

20

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram