Частини українців призначатимуть пенсію по-новому: кого це торкнеться і що пропонують у Раді

В Україні після початку агресії росії та окупації частини територій постала проблема призначення пенсій особам, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться бойові дії. Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики рекомендує ухвалити законопроєкт № 8198 щодо призначення пенсії таким особам.

Так, згідно з чинним законодавством пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, а пенсія по інвалідності — з дня встановлення інвалідності, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з відповідної дати.

Автори законопроєкту пропонують запровадити норму про призначення пенсій відповідним категоріям громадян незалежно від строку звернення людини до Пенсійного Фонду України, якщо право на таку пенсію набуто після 24 лютого 2022 року. Ця норма буде тимчасовою — на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування.

За словами авторів законодавчої ініціативи, проблема полягає в тому, що громадяни, які набули право на пенсію та проживають на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться бойові дії, з незалежних від них причин не можуть безпосередньо звернутись до органів Пенсійного фонду України. Подекуди це неможливо зробити і через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду у зв’язку із відсутністю на окупованих територіях інтернет-зв'язку та українського мобільного зв’язку.

Отже, у разі ухвалення відповідної норми, пенсію зазначеним особам зможуть призначити заднім числом з дати настання відповідного права і незалежно від дати звернення.

Як писали «ФАКТИ», частину українців можуть позбавити вже призначених пенсій.

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