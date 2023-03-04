Частину українців позбавлять вже призначених пенсій: у Мінсоцполітики чекають на «відмашку» Верховної Ради

Українське пенсійне законодавство передбачає кілька причин припинення виплат. Це, зокрема, подання неправдивих документів, особливо тих, що підтверджують страховий стаж або період інвалідності. Припинити виплату пенсії можуть і у разі, якщо пенсіонер виїхав за кордон на постійне місце проживання та не повідомив про це відповідні органи.

У Міністерстві соціальної політики виносили на обговорення, яке тривало у лютому, проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку виплати пенсій особам, які вчинили злочин проти основ національної безпеки України».

Зокрема, пропонується особам, яких засуджено до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою — восьмою статті 111−1 Кримінального кодексу України, пенсію не призначати, якщо людина відбуває покарання. Після відбуття покарання особам, які мають право на призначення пенсій, її призначать на загальних підставах та обчислюють відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Особам, які вже отримували виплати, на час відбування покарання їх припиняють, а після відбуття покарання поновлюють на загальних засадах.

Такиим положенням пропнують доповнити «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Аналогічні правки пропонують внести й у Закон «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», а також до Закону «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

Цей документ ще має розглянути Верховна Рада.

Раніше у Пенсійному фонді України зазначали, що пенсія зі втрати годувальника перестає виплачуватися у разі досягнення дитиною 18 років. Її продовжують платити студентам до 23 років у разі навчання на денній формі, а при переведенні на заочну форму виплати скасовуються.

Фото Pixabay

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