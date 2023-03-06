38.43 / 39.17 40.44 / 41.30
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Масштаби війни в Україні неймовірні», — головнокомандувач НАТО про втрати ворога

20:15 6 березня 2023
російський танк

Після нападу росії на Україну НАТО має пристосуватися до нової реальності, заявив головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі, пише Der Spiegel.

«Масштаби цієї війни неймовірні, — сказав він. — росія вже втратила понад 2000 великих бойових танків. Понад 200 000 російських солдатів і понад 1800 офіцерів були вбиті або поранені. Російська армія випускає в середньому 23 000 артилерійських снарядів на день. Коли НАТО стає важко, жорстка сила має бути аргументом. Якщо інший хлопець приходить з танком, ви повинні мати танк».

Проте, за його словами, урок холодної війни полягає в тому, що точність зброї має значення. Також важлива виробнича потужність збройової промисловості. У війні перемагає той, хто може виробляти найшвидше.

Водночас генерал НАТО наголосив на важливості цивільного лідерства.

«Ми навчилися на цьому конфлікті, що цивільне лідерство є абсолютно необхідним. Воно може мобілізувати націю і надихнути партнерів».

Нагадаємо точку зору керівника компанії UA Dynamics, яка розробила багаторазовий ударний дрон Punisher, Максима Музики: «У війні дронів ми маємо всі шанси програти росії».

280

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Розстріл полоненого бійця ВСУ

Розстріляли за «Слава Україні!»: мережу сколихнуло відео із вбивством окупантами українського полоненого

Гороскоп

Ракам не варто влазити в борги, а Левам треба пам'ятати, що щастя — не в грошах: фінансовий гороскоп на 6 — 12 березня 2023 року

огірки

Алла Пугачова завжди подає цю «спокусливу» закуску: таких «привабливих» огірків ви ще точно не куштували

Гривні

Українці отримуватимуть «меценатські» доплати до пенсії, але велику частину суми утримають

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту