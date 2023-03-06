Після нападу росії на Україну НАТО має пристосуватися до нової реальності, заявив головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі, пише Der Spiegel.

«Масштаби цієї війни неймовірні, — сказав він. — росія вже втратила понад 2000 великих бойових танків. Понад 200 000 російських солдатів і понад 1800 офіцерів були вбиті або поранені. Російська армія випускає в середньому 23 000 артилерійських снарядів на день. Коли НАТО стає важко, жорстка сила має бути аргументом. Якщо інший хлопець приходить з танком, ви повинні мати танк».

Проте, за його словами, урок холодної війни полягає в тому, що точність зброї має значення. Також важлива виробнича потужність збройової промисловості. У війні перемагає той, хто може виробляти найшвидше.

Водночас генерал НАТО наголосив на важливості цивільного лідерства.

«Ми навчилися на цьому конфлікті, що цивільне лідерство є абсолютно необхідним. Воно може мобілізувати націю і надихнути партнерів».

Нагадаємо точку зору керівника компанії UA Dynamics, яка розробила багаторазовий ударний дрон Punisher, Максима Музики: «У війні дронів ми маємо всі шанси програти росії».

280

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram