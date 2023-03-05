Готуються до контрнаступу: на базі США в Німеччині українські військові проводять військові навчання

Українські військові провели штабні навчання, в рамках яких опрацювали майбутній контрнаступ ЗСУ на фронті. Проходили вони в Штабі командування армії США в Європі та Африці, який розташований в німецькому місті Вісбаден. Відомо, що присутні на навчаннях були найбільш високопоставлені генерали США, відповідальні за надання допомоги Україні. Про це пише The New York Times. Українські посадовці зрештою вирішуватимуть, яким курсом слідувати, а американські військові посадовці, за їхніми словами, слугуватимуть своєрідним «резонатором».

Після одного з засідань генерал Крістофер Г. Каволі, верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, похвалив «феноменальну» адаптивність українських військових і сказав: «Ми будемо допомагати їм адаптуватися ще більше». Сполучені Штати і НАТО, за його словами, «можуть продовжувати так довго, як це буде необхідно».

Цього тижня Володимир Зеленський дав зрозуміти, що Україна готується до великого наступу. У своїй промові він сказав, що зустрічався з вищим військовим керівництвом щодо підготовки, а також щодо нестачі зброї та боєприпасів.

Генерал Марк А. Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, був присутній на навчаннях у Вісбадені. Обговорюючи їх після навчань, він описав величезний стіл з картами та іншою військовою атрибутикою, призначеною для представлення потенційних боїв.

«Українці переміщують об'єкти на цих картах, щоб визначити, як їм краще діяти, і вони визначають переваги і недоліки пов'язаних з цим ризиків, — сказав він. — Це звичайна річ, яку роблять усі військові».

Генерал Міллі відмовився деталізувати варіанти, які українці відпрацьовували під час навчань. Але інші високопоставлені американські чиновники, військові аналітики і самі українські урядовці припускають, що Київ може спробувати просунутися проти російських оборонних ліній на північному сході або сході країни, в тому числі в Донецьку і Луганську. Україна також може розпочати наступ на півдні, націлившись на так званий сухопутний міст, який з'єднує материкову частину росії з Кримом, українським півостровом, незаконно анексованим Москвою в 2014 році. У січні міністр оборони Ллойд Дж. Остін сказав оглядачеві Washington Post Максу Буту, що реалістичною метою на цей рік для українців було б перерізати «сухопутний міст». А от ексдиректор ЦРУ Девід Петреус прогнозує, що українці зможуть відтіснити російські війська вже цього літа.

Генерал Міллі сказав, що на додаток до надання танків, боєприпасів і бойових машин, адміністрація Байдена має намір допомогти українській протиповітряній обороні — завдання, яке фахівці з військового планування Пентагону вважають критично важливим.

«Найважливішим пріоритетом, який зараз потрібен українцям, є протиповітряна оборона, — сказав генерал Міллі. — Це те, про що просить президент Зеленський — здатність продовжувати захищати повітряний простір України від нападу російських літаків і ракетних атак».

Раніше міністр оборони Великобританії Бен Воллес відвідав українських солдатів на англійській військовій базі в Дорсеті.

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