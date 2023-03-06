Президент України Володимир Зеленський у понеділок провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про ситуацію з боротьбою проти агресії росії на основних напрямках фронту. Про це повідомили в пресслужбі президента.

Особливо детально члени Ставки розглянули ситуацію в Бахмуті. Оцінюючи перебіг оборонної операції, президент поставив запитання Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександру Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку. Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті.

Крім того, на засіданні Ставки було розглянуто питання постачання зброї й обладнання та їх розподілу за оперативними напрямками.

В той же час міністр оборони США Ллойд Остін заявив у понеділок, що місто Бахмут має більше символічне значення, ніж оперативне, і його падіння не обов'язково означатиме, що Москва відновила динаміку своїх військових зусиль. Про це він сказав під час візиту до Йорданії, передає «Європейська правда» з посиланням на Reuters.

«Я думаю, що це більше символічне значення, ніж стратегічне і оперативне», — сказав Остін журналістам, додавши, що він не береться прогнозувати, чи буде Бахмут захоплений російськими військами, або коли саме.

«Падіння Бахмута не обов'язково означатиме, що росіяни змінили хід цієї боротьби», — додав Остін.

Як писали «ФАКТИ», російські війська ведуть бої за захоплення Бахмута приблизно з травня 2022 року і зазнали величезних втрат у цьому процесі. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 березня, підтверджують, що українські війська зруйнували два критично важливих мости в районі Бахмута — один через річку Бахмутівка на північному сході міста і один на трасі Хромове-Бахмут на захід від Бахмута.

Фото: Генштаб ЗСУ

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