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Вірю, що скоро: Леся Нікітюк відповіла на запрошення до Скадовська

21:15 6 березня 2023
Леся Нікітюк

Популярна телеведуча Леся Нікітюк, яка емоціїно відреагувала на хейт через поїздку до Харкова, поділилася фотографією зі звільненого Херсона. Леся приїхала до міста разом із командою, яка допомагає їй знімати авторський проєкт «Ле МАРШРУТКА» у різних містах України.

«Цей день настав, — написала Леся на своей странице в сети Instsgram. — Ле МАРШРУТКА в Херсоні. Неможливо передати вам, наші емоції… Велика шана і подяка всім захисникам Херсонщини».

Шанувальники ведучої одразу відреагували на її допис.

«Мій рідненький, улюблений Херсон, тримайся, — написала одна з прихильниць Лесі. — Як я сумую за ним, хочеться знову приїхати, сходити на набережну, просто насолодитися містом».

Багато хто почав запрошувати Лесю у свої міста, які поки що знаходяться під окупацією російських військ.

«Скадовськ, Лазурне, Залізний Порт, Гола Пристань, Нова Каховка та інші… сподіваюсь, скоро і туди завітаєте», — написали під постом ведучої.

Лесю запросили в Маріуполь та Скадовськ.

«Після визволення, чекаємо в Скадовську», — написали Лесі.

«Вірю, що скоро!» — відповіла ведуча.

В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» зірка «Спіймати Кайдаша» Антоніна Хижняк розповіла про найстрашніші дні великої війни.

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