Леся Нікітюк емоційно відповіла на хейт через поїздку до Харкова

Телеведуча Леся Нікітюк, яка раніше розповіла про загибель на війні нареченого своєї подруги, зазнала критики через поїздку до Харкова. Там вона знімала матеріал для своєї програми «Ле Маршрутка» та поділилася емоціями від пошкодженого ракетними ударами міста.

Після публікацій фото в Інстаграм, на Лесю накинулися з критикою в коментарях під фото. Їй закидали, що таким чином вона вирішила привернути до себе більше уваги, «хайпонути».

«Багато харківських пабліків написало, що я в Харкові. Я сюди не поїсти, не попити приїхала. У мене є робота. Я це говорю для тих людей, які не думають, що вони пишуть в коментарях. Мені б хотілося звернутися до вас. Думайте, коли ви це пишете, в який час ви це пишете і кому ви це пишете», — емоційно висловилася Леся.

Вона не приховує, що болісно сприймає критику, особливо таку необгрунтовану, яка лише ранить та породжує внутрішні сварки. А зараз це зовсім не на часі.

«Ми всі в однаковому становищі. І якщо ми ще будемо займатися внутрішнім срачем, це точно ні до чого доброго не приведе. Нехай цих коментів мало, нехай їх там одиниці, але я їх завжди читаю. Тому що я люблю свою роботу, я люблю людей. Якщо мені б було пофіг, і вам би не хотілося за мною слідкувати і взагалі мною цікавитися», — сказала Леся та побажала усім бути мудрішими, триматися та поважати одне одного.

Раніше Леся Нікітюк здивувала зміною іміджу в новому шоу. Також вона розповіла, як отримала штраф від поліції за перевищення швидкості.



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