Минулого року росіяни почали активно використовувати для авіаударів іранські безпілотники, не одноразово звучали заяви й про плани росії закуповувати в Ірані балістичні ракети.

Однак до останнього часу було не ясно, домовилися сторони про постачання чи ні. Тим часом Financial Times, посилаючись на власні джерела, стверджує, що угоди не буде. Озвучується версія, відповідно до якої росія відмовилася від купівлі ракет після загроз партнерів Україні надати ЗСУ далекобійне озброєння. Наприклад, ATACMS з дальністю польоту 300 кілометрів, які можуть завдавати ударів у глибокому російському тилу.

Втім, плани росії, яка зараз намагається організувати постачання озброєння з інших країн, можуть змінитися. Країна-агресор останнім часом істотно знизила кількість ракет, що випускаються по Україні, що пов'язують з їхнею нестачею в російської армії та нездатністю підприємств ВПК поповнити запаси на прийнятному рівні.

До речі, Іран, який раніше заявляв, що не відправляв до росії дрони-камікадзе після 24 лютого 2022 року, як і раніше заперечує постачання озброєння армії країни-агресора.

Раніше в CNN повідомляли, що Іран може модифікувати свої ударні безпілотники, що поставляються в росії, щоб їхні боєголовки могли завдавати максимальної шкоди інфраструктурним об'єктам в Україні.

Ілюстративне фото з Вікіпедії

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