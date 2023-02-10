Іран, схоже, модифікує свої ударні безпілотники, що постачаються до рф, таким чином, щоб їхні боєголовки могли завдавати максимальної шкоди інфраструктурним об'єктам в Україні. Про це йдеться у нещодавньому розслідуванні, яке ексклюзивно отримало CNN. Американський телеканал пише, що росія вже отримала від Ірану сотні безпілотників Shahed-131, які використовуються на передовій. Безпілотники атакують енергетичну інфраструктуру і в умовах війни, що триває, залишили величезну кількість українців без опалення, електрики та водопостачання в холодні зимові місяці.

У жовтні 2022 року в Одеській області на півдні України було знайдено нерозірвану боєголовку від одного з іранських Shahed. Це дозволило дослідити її британській дослідницькій організації Conflict Armament Research. Вона першою повідомила про свої висновки CNN.

Вміст боєголовки, яка падає на атаковану ціль і вибухає, сіючи хаос, дав експертам пояснення, чому нещодавні атаки росіян в Україні з використанням цих машин були такими ефективними. Аналітики групи Conflict Armament Research вважають, що боєголовки довжиною майже два фути (61см — Авт.) були поспіхом модифіковані за допомогою погано підігнаних шарів з десятків дрібних металевих осколків, які розлітаються у великому радіусі при ударі.

На додаток до цих осколків, по периметру боєголовки розміщено 18 менших «зарядів», які, розплавляючись від вибуху, можуть пробивати броню і створювати своєрідний «360-градусний» вибуховий ефект та руйнувати об'єкти навколо себе. За останні місяці це електростанції, лінії електропередач та великі потужні трансформатори. Їх використання також значно ускладнює ремонтні роботи, йдеться в статті.

Деміен Сплітерс, один з експертів, які аналізували боєголовку Shahed, розповів телеканалу, що дослідження боєголовки Shahed -131, компоненти якої раніше не були відомі, допомогло аналітикам краще зрозуміти, як Іран виробляє свої безпілотники.

«Було багато припущень, що, можливо, вибухівка дуже примітивна, але дивлячись на вміст боєголовки, ми впевнені, що багато уваги було приділено тому, щоб вона могла завдати якомога більшої шкоди інфраструктурі на великій території», — сказав Сплітерс.

Минулого місяця американський аналітичний центр, а точніше Інститут вивчення війни, виявив, що росіяни настільки покладалися на безпілотники у своїх атаках на критичну інфраструктуру України, що запаси цих апаратів вже закінчуються — через кілька місяців після перших поставок з Ірану.

Нагадаємо, ізраїльський аналітик розповів про нову тактику ворога.

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