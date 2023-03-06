Виборці сказали своє слово: названо переможців парламентських виборів в Естонії

Згідно з остаточними результатами виборів, «Партія реформ» чинної прем'єр-міністерки Каї Каллас, яка послідовно допомагає Україні у боротьбі з російською агресією, перемогла на парламентських виборах. Вона отримала 31,2% голосів, або 37 місць у Рійгікогу (парламенті). Це на три місця більше, ніж у парламенті попереднього скликання, повідомляє естонський суспільний мовник ERR.

«Здається, що виборці сказали своє слово. Ми досить добре попрацювали, — сказала лідерка „Партії реформ“ Кая Каллас у своїй переможній промові. — Я хочу подякувати всім виборцям. Я дякую їм за довіру, я дякую їм за те, що ми змогли очолити уряд протягом двох років, і я дійсно дякую їм за голоси, які вони нам віддали. Ми дуже вдячні, що ви так оцінили нашу роботу. Всі наші кандидати, які зробили велику роботу, які дійсно принесли додому всі ці голоси… Це командна робота, ніхто не робить цього поодинці».

Естонська консервативна народна партія (EKRE) отримала 16,1% голосів, що означає 17 місць у Рійгікогу, на два менше, ніж у попередньому парламенті. Мартін Хельме, лідер партії, поставив під сумнів результати електронного голосування і заявив, що, згідно з отриманими результатами, партія твердо перебуває в опозиції.

Центристська партія посіла третє місце, отримавши 15,3% голосів. Це означає, що партія має 16 місць, що на 10 менше, ніж у минулому парламенті.

Ліберальна партія Eesti 200, яка вперше пройшла до парламенту, отримала 13,3% голосів, або 14 мандатів.

Соціал-демократична партія отримала 9,3% голосів, що дає їй дев'ять місць у державному парламенті. Це на один мандат менше, ніж у попередньому складі.

Партія ISAMAA (Вітчизна) отримала 8,2% голосів, або вісім місць, що на чотири менше, ніж на парламентських виборах 2019 року.

Загалом у виборах взяли участь 615 009 виборців, з яких 301 495 проголосували за допомогою паперових бюлетенів, а 313 514 — за допомогою електронного голосування.

«Ми вже спілкувалися з усіма політичними партіями перед виборами, і ми знайшли спільну мову. Тепер, за цією математикою, ми повинні спочатку домовитися між собою, а потім йти далі. Але ми обов'язково поспілкуємося з усіма сьогодні ввечері, це точно», — додала Кая Каллас.

В інтерв'ю Vikerraadio Каллас зазначила, що у формуванні коаліції з двома або трьома партіями є позитивні й негативні сторони. А в майбутньому міністерські місця повинні розподілятися пропорційно, а не порівну, як це було в останніх урядах.

Нагадаємо, на президентських виборах в Чехії перемогу отримав колишній генерал НАТО Петро Павел.

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