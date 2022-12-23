«Розстріляти всіх разом із дітьми!»: двох окупантів за звірства у селі на Київщині суд засудив до 12 років

Українським правоохоронцям вдалося встановити місцезнаходження військових злочинців з росії Шультумова та Аганаєва , які знущалися з мирних жителів у селі Бузова на Київщині. Людей били прикладами та ногами, погрожували розстрілом, грабували. Серед потерпілих від дій мародерів були й діти, наймолодшому з яких лише чотири роки. Про це «ФАКТАМ» розповіли у прокуратурі Київської області.

«Чоловіків у будинку почали бити прикладами та ногами. Примушували їх видати, де ховаються тероборонівці, хто у селі служив у АТО»

— Мабуть, така доля була в цієї сім'ї, — розповіли у прокуратурі. — Жінка з трьома дітьми — 10, 9 та 4 років — 24 лютого, рятуючись від бомбардувань, вирішила виїхати з Києва в одне із сіл за 30 кілометрів від столиці. Вони гадали, що росіяни, прагнучи захопити Київ, навряд чи заходитимуть у села, і там буде для неї та дітей безпечніше. Але сталося все інакше.

У Бузовій жили родичі жінки. Там свій будинок, гарний добротний підвал, який можна було використати як бомбосховище. Вибухи в районі села було чутно з перших днів війни. Але саму Бузову тоді ще не бомбили. Хоча поряд із селом, в районі етнографічного музею «Українське село», вже засіли російські снайпери — там були і чеченці, і буряти. Вони розстрілювали всі автомобілі, що проїжджали Житомирською трасою, в яких переважно в західному напрямку рятувалися від війни жінки і діти.

Ще одна небезпечна точка була в районі автозаправки на виїзді із Бузової. Там було до тридцяти озброєних російських військових, які насамперед пограбували магазин при заправці.

У Бузовій деякий час було більш-менш спокійно. Під час повітряної тривоги жителі села ховалися у підвали та бомбосховища. Так було й 1 березня. Будинок, до якого приїхала жінка із трьома дітьми, знаходився неподалік Житомирської траси. Коли оголосили на сполох, в підвалі було 11 людей — прибігли сусіди. І ось у цей момент до села увійшли семеро російських військових. За свідченням потерпілих, двоє були чеченцями, двоє — росіянами, і троє — буряти. Усіх, хто ховався у підвалі включно з дітьми, під дулом автомата вивели надвір. Тоді стояв страшний мороз. Росіяни були добре одягнені, а люди лише в тому, що встигли на себе накинути.

Один із бурятів назвався командиром. Він сказав, що вони — група розвідників, і незабаром за ними сюди прийдуть російські військові. Почали по одному заводити людей до будинку. Мовляв, показуйте, де хто що ховає, де гроші, коштовності. А про що ж можуть думати «визволителі»?

Потім чоловіків завели до кімнати та поклали обличчям на підлогу. Жінок та дітей під прицілами автоматів залишили стояти на морозі. Чоловіків у будинку почали бити прикладами та ногами. Примушували їх видати, де ховаються тероборонівці, хто з односельців служив в АТО. Але чоловіки мовчали. Тоді командир та ще кілька росіян вийшли надвір і почали спеціально голосно розмовляти, щоб було чути жінкам та дітям. Один сказав: «Треба їх усіх розстріляти разом із дітьми». Діти заплакали, а рашисти від цього, мабуть, отримували задоволення, тому що обговорення того, що вони зроблять з цивільними, розтягнули хвилин на п'ять. Більшість схилялося до того, що всіх треба розстріляти. Але потім командир заявив: «Відправимо їх у підвал. Поки що вбивати не будемо. Але якщо почнуть наступати ЗСУ — усіх цих в першу чергу розстріляємо». І загнали людей назад у підвал.

Перед тим, як піти, окупанти обійшли весь будинок і забрали золото та цінні речі на суму 60 тисяч доларів.

«Окупанти насамперед розстріляли місцевий пологовий будинок»

— Ще до окупації Бузової, яка розпочалася 5 березня, жінці з трьома дітьми вдалося дивом вирватися на Львівщину, незважаючи на те, що на Житомирській трасі російські снайпери продовжували обстрілювати всі автомобілі, — розповіли у прокуратурі. — У Львові жінка написала заяву до поліції. Спочатку особи окупантів-мародерів встановити не вдавалося. Але завдяки соціальним мережам нам тепер відома навіть точна адреса їхнього проживання. Встановлені військовослужбовці нині перебувають у росії.

Мародерів судили заочно та засудили до 12 років позбавлення волі. Крім того, якщо вони потраплять до рук українського правосуддя, вони мають виплатити потерпілим 6 мільйонів гривень за відшкодування моральної шкоди.

Село Бузова було захоплене росіянами 5 березня. Перед вторгненням у село окупанти насамперед розстріляли місцевий пологовий будинок, де на той момент знаходилося шість породіль. Місцевим волонтерам вдалося вивезти жінок із небезпечного місця до сільського бомбосховища, де в однієї з них почалися пологи.

Окупанти холоднокровно розстрілювали пологовий будинок, у якому були породіллі

Після пологового будинку рашисти знищили місцеву амбулаторію. З 5 березня по 4 квітня окупанти шість разів із усіх видів зброї обстрілювали село, хоча там на той момент не було жодного українського солдата. Внаслідок цього було знищено 165 житлових будинків. Постраждала і місцева школа, яку зблизька розстрілювали з танків. Практично непридатними для життя стали три нові п'ятиповерхівки на «Новому масиві», куди зовсім недавно вселилися новосели.

Школу в Бузовій рашисти зблизька розстрілювали з танків

Російські військові заради розваги стріляли по житлових будинках

Рашисти лютували і на околицях Бузової. Так, відомий випадок, коли ворожий танк погнався за автомобілем, у якому були жінка і дитина, і розстріляв їх. Періодично танки під'їжджали до околиць Бузової і просто задля розваги розстрілювали житлові будинки.

Раніше «ФАКТИ» публікували розповідь молодого трунаря з Бучі Ігоря Середи про місяць, проведений в окупації.

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