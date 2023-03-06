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«Поява відео з розстрілом українського полоненого унеможливлює саму навіть спробу нав’язати дискусію про припинення вогню чи перемир’я», — Мирослав Гай

19:38 6 березня 2023
Мирослав Гай
Офіцер ЗСУ та блогер Мирослав Гай вважає, що відео зі стратою українського військовополоненого рашистами показуватимуть усім, хто говорить про «хороших руських» або наполягає на необхідності діалогу з рф.

«Росіяни виклали відео з розстрілом українського воїна, — пише Мирослав Гай. — Я бачив відео без ретуші, тому повністю впевнений, що воно правдиве. Не буду його публікувати, самі знайдете, але опишу, бо це принципово важливо.

На відео український герой, якого захопили в полон, робить останню затяжку цигаркою, та спокійно, тихо говорить окупантам в обличчя: «Слава Україні». Окупанти в істеричній люті крикнувши «Да ты су…», розстрілюють українського воїна, продовжуючи стріляти у вже мертве тіло.

На початку відео чітко чути «Снимаю его», що говорить про сплановане убивство полоненого, яке прагнули відзняти і яке було «зіпсоване» для окупантів мужньою поведінкою українського героя та його останніми словами перед обличчям смерті.

Це відео стане або вже стало вірусним і матиме ефект вибуху. Його побачать в кожній країні світу. Можливо, воно символізуватиме новий етап політичної реальності, бо його поява унеможливлює саму навіть спробу нав'язати дискусію про припинення вогню чи перемир'я, про яке так часто говорять лобісти кремля на Заході. Тепер найближчим часом кожному, хто говоритиме про необхідність діалогу, хороших руських, чи щось подібне — тикатимуть в обличчя це відео.

Самі того не бажаючи, московити погіршили своє становище у бік тотальної поразки та ліквідації рф як держави".

Фото із соцмереж

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

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