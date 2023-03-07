Більше тисячі окупантів, 9 дронів та 9 танків: в Генштабі назвали втрати ворога за добу

Розпочалася триста сімдесят сьома доба спротиву Сил оборони російському широкомасштабному вторгненню.

Про це нагадують у Генеральному штабі ЗСУ.

Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Для досягнення певних цілей щодо видачі російських паспортів загарбники продовжують здійснювати тиск на жителів Запорізької області. У окремих населених пунктах, з 1 січня, люди, які не мають паспорта громадянина російської федерації, не можуть отримати грошових виплат, зокрема, зарплати. Розрахунок має здійснюватися виключно через картки російських банків.

Щоб убезпечити своїх військовослужбовців, у тимчасово окупованому Луганську російські загарбники вирішили використовувати частину міської поліклініки як казарму. До приміщення вже завезені двоярусні ліжка для особового складу. В той же час, керівництво медичного закладу має вирішити низку питань щодо розміщення персоналу та прийому пацієнтів.

Зі свого боку, українські воїни минулої доби відбили понад 140 атак противника (лише біля села Дубово-Василівка під Бахмутом ворог здійснив 37 атак). До того ж авіація Сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 8 районів зосередження противника, 2 засоби протиповітряної оборони ворога, артилерійський підрозділ на вогневих позиціях, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію окупантів.

Завдяки відмінній роботі бійців ЗСУ ворог втратив понад тисячу своїх військових, літак Су-25, а ще 9 танків, 9 бойових дронів, 23 артилерійські системи, 11 бойових броньованих машин та інше «залізяччя».

Коментатор з Фінляндії порахував, що така добова цифра втрат живої сили відповідає понад 7 механізованих піхотних рот росіян, а українці схиляють голови перед мужністю своїх захисників.

Нагадаємо, оцінюючи масштаби російської збройної агресії в Україні, головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив, що після війни НАТО має пристосуватися до нової реальності. «Коли НАТО стає важко, жорстка сила має бути аргументом. Якщо інший хлопець приходить з танком, ви повинні мати танк», — констатував він.

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