Потужна «бавовна» в Севастополі: що відбувається

В анексованому Севастополі зранку 7 березня знову лунали вибухи — місцеві повідомили про «бавовну» з боку аеропорту Бельбек. Проте окупаційна влада традиційно пояснила вибухи навчаннями, які, за словами «губернатора» Михайла Развожаєва, відбуваються на рейді в морі.

«У пабліках знову пишуть про якийсь вибух у районі аеродрому. Це брехня. На зовнішньому рейді триває тренування корабельних розрахунків. У місті все спокійно», — запевнив очільник окупаційної влади Севастополя.

Пабліки буквально вибухнули коментарями.

«У Севастополі тривожно… Говорять про вибух у районі аеродрому „Бельбек“. А Колобок губернатор заспокоює — навчання», — пишуть на каналі «Кримський вітер»

Автори ж українського каналу Монітор із упевненістю підтверджують — вибух таки був, і не один.

На цьому фоні особливо показовою виглядає заява військового аналітика Олега Жданова з приводу перспектив звільнення півострова.

За його словами, на сьогодні така контатака є менш складним завданням, аніж навіть звільнення окупованих територій Донецької та Луганської областей. Причина проста: це півострів, а отже, порівняно легко українська армія зможе взяти його під повний вогневий контроль. Для цього потрібні лише далекобійні артилерійські системи.

«Усі чудово розуміють, зокрема й наша аналітична спільнота, що сьогодні Крим легше звільнити, аніж Донбас. Тому що Крим — це півострів. Якщо застосовувати далекобійні системи, його можна повністю взяти під вогневий контроль. Він опиниться в оперативному оточенні. Скільки там протримається угруповання російських військ — це питання часу. А ось з Донбасом буде важче, тому що є пряме сполучення з росією, і це буде створювати нам проблеми в плані боротьби з окупаційними військами, які все прибувають та прибувають, і яких росія безперервно кидатиме на Донбас», — пояснив аналітик.

Нагадаємо, напередодні про першочерговість звільнення окупованого півострову заявив і колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Ходжес.

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