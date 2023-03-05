Як вразити рідну людину квітковою композицією: поради флориста

Букет — це чудовий спосіб привітати когось з днем народження, річницею або подякувати (про нові тренди у подарунках читайте тут). Але квіти дарують не тільки в особливих випадках — кожному приємно отримати квіткову композицію, подарунковий кошик або декоративну рослину. Надсилаючи комусь квіти, ви можете підняти настрій, дати зрозуміти людині, що вона важлива для вас, і сказати, що її люблять. Якщо ви відправляєте квіти вперше, слід скористатись певними порадами, пише видання The floristguide.

Будьте спонтанними. Квітковий подарунок-сюрприз, доставлений додому, часто означає більше, ніж букет квітів, надісланий на свято. Подарунки-сюрпризи цінуються багатьма і є відмінним способом порадувати когось. Замість традиційного букета або композиції надішліть щось унікальне. Якщо одержувач любить маргаритки, надішліть їх, навіть якщо всі кажуть: «Це так банально!» Обирайте унікальні кольори, стилі та композиції. Якщо ви не знаєте, що надіслати, зверніться за порадою до флориста. Більшість флористів із задоволенням допоможуть своїм клієнтам створити щось особливе.

Якщо ви сором'язливі і не знаєте, як сказати комусь про свої почуття, дозвольте квітам говорити за вас. Квіти мають глибоке символічне значення. Наприклад, червоні троянди означають любов, рожеві або жовті — дружбу і мир. Попросіть вашого флориста допомогти вам вибрати квіти, які говорять ті слова, які хоче сказати ваше серце, але ви соромитеся їх висловити. Додайте до квітів записку. Вона може бути короткою і милою, але додасть вашому подарунку індивідуальності і шарму.

Будьте чесними з флористом щодо вашого бюджету. Флористи чудово допомагають своїм клієнтам знайти квіти для букетів, композицій і подарунків, які вписуються в рамки бюджету. Вони можуть дати вам поради, як створити гарну композицію в рамках вашого бюджету.

Якщо ви відправляєте квіти або квіткову композицію на свято, подумайте, де одержувач поставить композицію. Низька композиція може бути кращою для обіднього столу, щоб гості могли бачити один одного, більш висока композиція може привернути увагу для особливого випадку. Візьміть до уваги улюблені кольори та квіти одержувача, якщо ви знаєте їх.

Також врахуйте можливі алергії: людям з алергією на амброзію не варто вибирати цибулинні квіти, наприклад, а деякі люди не переносять сильний аромат лілій. Робіть нотатки, щоб мати список під рукою під час розмови з флористом. Ви можете замовити квіти онлайн, телефоном або особисто. Особисте замовлення у місцевого флориста має кілька переваг. Ви можете переглянути зразки в магазині або подивитися фотографії в книгах флориста. Ви також можете налаштувати кожну композицію, вибравши квіти, які є в наявності. Надсилання квітів — це чудовий спосіб показати, що ви піклуєтеся про когось. Їх дарують не тільки для особливих випадків. Знайдіть час сьогодні, щоб відправити квіти і поділитися радістю.

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