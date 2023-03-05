Окупанти обстріляли Куп’янськ: загинула людина, почался пожежі

Вранці у неділю, 5 березня, росіяни обстріляли Куп'янськ Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури. Сталася пожежа. На місці працюють рятувальники, інформація уточнюється», — розповів очільник ОВА.

Крім того, за його словами, у суботу після 23:00, внаслідок ворожих обстрілів у Куп'янську було зруйновано щонайменше 5 житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі.

Уламком зачепило газогін

«Через влучання снаряда в житловий будинок загинув 65-річний чоловік», — розповів очільник регіону, додавши, що внаслідок атак у місті також пошкоджено будівлю освітнього закладу та пологовий будинок.

Відзначимо, що Куп'янський напрямок нині входить у число найгарячіших ділянок фронту, де триває наступ російських військ. Днями у зв'язку з постійними ворожими обстрілами Куп'янської громади Харківської області та спричиненою ними нестабільною ситуацією владою було прийнято рішення про обов'язкову евакуацію дітей і маломобільних осіб.

417

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram