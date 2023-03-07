Після індексації пенсія зросла до 8025 гривень: хто має право на такі виплати

Внаслідок масштабної березневої індексації пенсій соцвиплати у літніх українців збільшились у середньому на 300−400 гривень.

Для ліквідаторів аварії на ЧАЕС, яким встановлена інвалідність, виплати також збільшилися, нагадує «На Пенсії».



Тепер мінімальний розмір пенсійної виплати особам з інвалідністю серед учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, не може бути нижчим:

- для осіб з інвалідністю 1 групи — 13376,21 грн ( до 01.03.2023 — 12993,56 грн);

- для осіб з інвалідністю 2 групи — 10700,97 грн ( до 01.03.2023 — 10394,85 грн);

- для осіб з інвалідністю 3 групи — 8025,73 грн. ( до 01.03.2023 — 7796,14 грн).

Повідомляється, що такі розміри мінімальних пенсійних виплат встановлюються незалежно від того, згідно з яким законом було призначено пенсію.

Нагадаємо, що з 1 березня в Україні також провели масовий перерахунок щомісячних страхових виплат.

96

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram