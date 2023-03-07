Після індексації пенсія зросла до 8025 гривень: хто має право на такі виплати
Внаслідок масштабної березневої індексації пенсій соцвиплати у літніх українців збільшились у середньому на 300−400 гривень.
Для ліквідаторів аварії на ЧАЕС, яким встановлена інвалідність, виплати також збільшилися, нагадує «На Пенсії».
Тепер мінімальний розмір пенсійної виплати особам з інвалідністю серед учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, не може бути нижчим:
- для осіб з інвалідністю 1 групи — 13376,21 грн (
- для осіб з інвалідністю 2 групи — 10700,97 грн (
- для осіб з інвалідністю 3 групи — 8025,73 грн. (
Повідомляється, що такі розміри мінімальних пенсійних виплат встановлюються незалежно від того, згідно з яким законом було призначено пенсію.
Нагадаємо, що з 1 березня в Україні також провели масовий перерахунок щомісячних страхових виплат.96
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