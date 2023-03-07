Взялись за нудистів: окупанти анонсували боротьбу з відпочиваючими на пляжі

Окупанти створюють у Криму спеціальні «дружини» для боротьби з українськими диверсантами, але й не тільки з ними. Низка фейкових кримських чиновників почала активно міркувати про «заборону нудизму» на півострові. Спочатку це сприймалося населенням як черговий сумний анекдот та як особисті проблеми відповідних спікерів. Але далі боротьбу з нудизмом колаборанти вивели на новий рівень і обговорювали на так званому засіданні злочинного «комітету держради з туризму, курортів та спорту».

«На ньому представники злочинного МВС окупантів вимагали від фейкових депутатів врегулювати роботу нудистських пляжів у Криму, — повідомляє „Асоціація реінтеграції Криму“. — Якась представниця карателів Ольга Алексєєва заявила, не більше, не менше, що нібито всі громадяни, зокрема діти, бачать картину, яка шкодить психічному, духовному та моральному розвитку підростаючого покоління. Далі колаборантами, включаючи злочинного спікера Володимира Константинова, активно і довго, з великим знанням предмета, обговорювалося питання відповідальності за перебування на пляжах у голому вигляді, але поки що цю ключову проблему вони вирішити не змогли. При боротьбі з нудистами карателі та депутати окупантів не забули про мілітаризацію, запропонувавши розширювати досвід такого літнього наметового табору на базі „Відважний“ під Судаком, де підлітки фактично злочинно навчалися окупантами військовій справі».

Крім мілітаризації на пляжі, окупанти пропонують «дитячі табори праці та відпочинку», а також «повноцінні трудові загони». За словами експертів, такі ідеї особливо контрастують із плачевними для агресора туристичними перспективами окупованого Криму.

Нагадаємо, в анексованому Севастополі зранку 7 березня знову лунали вибухи — місцеві повідомили про «бавовну» з боку аеропорту Бельбек. Проте окупаційна влада традиційно пояснила вибухи навчаннями, які, за словами «губернатора» Михайла Развожаєва, відбуваються на рейді в морі.

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