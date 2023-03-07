Жінка виходить вдруге заміж, і дитину всиновлюють: чи позбавлять її права на пенсію по втраті годувальника

Пенсія за втратою годувальника виплачується повнолітнім та неповнолітнім непрацездатним членам сім'ї, які були на його утриманні.

Дітям пенсія за втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

У деяких сім'ях, де дитина отримувала пенсію за втратою годувальника, а потім її усиновили, виникає питання — чи не втратить така дитина свою пенсію.

З питанням до Пенсійного фонду звернулась жінка, дитину якої всиновили. Її доньці 15 років й вона отримує пенсію через втрату годувальника у зв’язку зі смертю батька.

Жінка вийшла заміж вдруге, її нинішній чоловік офіційно став батьком дитини. Мати турбується, чи буде дитина отримувати пенсію?

«Дітям пенсія за втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника. Неповнолітні діти, які мають право на пенсію через втрату годувальника, зберігають це право і у разі їх усиновлення», — йдеться у повідомленні.



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