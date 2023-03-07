«Голос його, статура, він так само тримає цигарку. Й погляд такий самий»: у ЗСУ назвали прізвище бійця, якого цинічно розстріляли рашисти після слів «Слава Україні»

Це відео вже облетіло світ й стало уособленням незламності та мужності нашого народу. На нього — український воїн, якого захопили в полон окупанти. На початку чітко чути «Снимаю его», що може свідчити про сплановане убивство. Боєць робить останню затяжку цигарки та спокійно говорить окупантам в обличчя — «Слава Україні». А далі — автоматна черга… В істеричній люті рашисти продовжують стріляти у вже мертве тіло. У 30-й окремій механізованій бригаді ім. князя Костянтина Острозького, в якій служив загиблий воїн, підтвердили його особу.

Мова йде про 41-річного Тимофія Шадуру.

«Вчора в соціальних мережах та засобах масової інформації було оприлюднено відеозапис розстрілу військовослужбовця Збройних Сил України, якого російські окупанти стратили після його слів „Слава Україні!“ За попередніми даними, загиблим є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура. Він вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі міста Бахмут. Командування 30-ї окремої механізованої бригади і побратими Героя висловлюють щирі співчуття його рідним та близьким. Помста буде невідворотною. Слава Україні! Героям слава!», — заявили у бригаді.

Наразі, повідомляє командування, тіло військовослужбовця знаходиться на тимчасово окупованій території. Остаточне підтвердження щодо особи зроблено після повернення тіла та проведення відповідних експертиз.

Відомо, що Тимофій мешкав у селі Мала Деревичка на Житомирщині із мамою та братами. Родина багатодітна — їх шестеро.

Строкову службу боєць проходив на Харківщині, де одружився і з цивільною дружиною виховували четверо спільних дітей. Проте у 2015 році Тимофій повернувся на батьківщину, де працював різноробочим.

«В кінці грудня брату прийшла повістка, — розповіла „ФАКТАМ“ сестра бійця Ольга Ковальчук. - Місяць він пробув на навчаннях, його направили служити до 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. В кінці січня брат вже був на Донеччині, де творилось справжнє пекло. У телефонних розмовах він стверджував, що все добре, щоб чекали та молились про його повернення. На початку лютого він мав виконувати завдання у районі Красної Гори. Після нього вже не повернувся. Невдовзі нам принесли офіційне сповіщення з військового комісаріату про те, що Тимофій зник безвісти біля Залізнянського на Донеччині», — розповіла жінка.

За її словами, на відео, яке вона бачила, дійсно схожий воїн на її брата.

«Голос його, статура, він так само тримає цигарку. Й погляд такий самий. Багато наших родичів та односельчан кажуть, що то Тимоша. Але поки ми тіла не бачили, як кажуть, надія до останнього не вмирає…»



У свою чергу засновник ордена Народний Герой України Андрій Боєчко повідомив, що 7 березня родині бійця Тимофія Шадури вручать цю нагороду.

Ми слідкуватимемо за розвитком ситуації і в наступних публікаціях більше розповімо про бійця, якого цинічно розстріляли окупанти.

Нагадаємо, що офіцер ЗСУ та блогер Мирослав Гай вважає, що відео зі стратою українського військовополоненого рашистами тепер показуватимуть усім, хто говорить про «хороших руських» або наполягає на необхідності діалогу з рф.

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