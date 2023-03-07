В Раді розповіли, коли планується початок виплати компенсацій за житло

Як відомо, українцям, чиє житло зруйноване внаслідок російської агресії, уряд надаватиме компенсацію.

Подати заяву на компенсацію можна через «Дію», ЦНАП, органи соцзахисту чи нотаріуса.

Закон про видачу компенсації на житло направлено на підпис президенту. Після того, як він буде опублікований, уряд протягом 2 місяців розробить необхідні постанови, також будуть забезпечені всі технічні рішення.

Коли закон запрацює, усі інформаційні повідомлення про пошкоджене та зруйноване житло автоматично стануть заявами на компенсацію, які перевірять комісії при органах місцевого самоврядування. Про це заявила голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк, повідомляє «РБК-Україна».

За словами Шуляк, коли заявка надходить до комісії, вона має згенерувати житловий сертифікат за 30 днів.

Реєстр пошкодженого та знищеного житла вже працює та понад 500 громад вже до нього приєдналися. На сьогодні в реєстр внесли вже понад 10 тисяч пошкоджених об'єктів.

Шуляк зазначила, що на 7 березня через «Дію» подано 338 640 інформаційних заяв. Це приблизно 23 412 698 квадратних метрів пошкодженого житла.

За словами нардепа, вже є 17 млрд грн на компенсації. Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд направить на це ще 35 млрд грн від прибутку Нацбанку.

Нагадаємо, парламент остаточно ухвалив законопроєкт № 7198, який передбачає компенсацію власникам пошкодженого та зруйнованого житла. Виплати стосуються лише житлових приміщень власників-фізособ.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як правильно оформити заявку на виплату компенсації за зруйноване житло.

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