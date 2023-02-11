«Ми почули один одного»: Зеленський про зустріч з Макроном і Шольцем

Президент Зеленський вважає, що його зустріч у Парижі з президентом Макроном і канцлером Шольцом була «фундаментальною».

Про це український лідер сказав у зверненні за результатами 252-го дня війни.

«Ми втрьох провели переговори — і це правильна розмова. Розкривати її деталі неправильно, але можна сказати, що ми почули один одного. Франція — Україну, Німеччина — Україну. Партнери почули нашу позицію, наші аргументи. Буде більше підтримки. І я дякую за це пану президенту й усім французам, пану канцлеру й усім німцям. Відчувається це розуміння, що захист України — це захист інтересів і наших партнерів», — вважає Володимир Зеленський.

В цілому, вважає президент, після успішної поїздки у українців буде спільне завдання — взяти все те, про що було домовлено з європейцями, і трансформувати в конкретне постачання, у конкретні документи, у конкретні нові лінії співпраці.

Також Володимир Зеленський наголосив, що протягом тижня сказав багато слів вдячності нашим союзникам і партнерам — усім, хто нам допомагає. Тому вирішив звернутися зі словами вдячності до співвітчизників.

«Для мене завжди честь представляти Україну, і я пишаюся нашим прекрасним і міцним народом. Ви чули й бачили, як вітають Україну. Це те, що зробили ми всі разом. Це те, як вітають вас. Я пишаюся українською сміливістю. Я пишаюся українською незламністю. Я пишаюся українською результативністю. Я пишаюся вами всіма, хто воює й працює заради нашої держави! Хто підтримує фронт і державу. Дякую всім вам!» — резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 10 лютого президент України також звернувся до учасників віртуального саміту міністрів спорту держав-партнерів, закликавши не допустити участі російських спортсменів в паризькій Олімпіаді-2024, адже терор і олімпізм не можна поєднувати.

Фото Офісу президента України

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