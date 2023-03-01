Кремль скаржиться, що Шольц не виходить з ними на зв’язок, — ЗМІ

Останнім часом з Кремлем не зв'язувалися ні канцлер Німеччини, ні президент Франції. Про це в інтерв'ю прокремлівській газеті «Известия» заявив речник Кремля пєсков.

«Ми чули багато заяв Шольца і Макрона про те, що вони продовжать розмову з путіним, щоб знайти вихід із ситуації, — сказав дмитро пєсков — Однак останнім часом не було жодних ініціатив. Бажано мирним шляхом, за столом переговорів, але якщо це неможливо, то і військовим, що ми зараз і спостерігаємо».

Олаф Шольц і Емануель Макрон неодноразово розмовляли з диктатором-вбивцею з моменту російського вторгнення в Україну. Востаннє канцлер говорив з лідером Кремля по телефону на початку грудня. Тоді він закликав до дипломатичного вирішення війни росії проти України, включно з виведенням російських військ. Канцлер і надалі намагатиметься впливати на путіна шляхом прямих переговорів, принаймні, про це він заявив в інтерв'ю Tagesspiegel наприкінці січня.

«І я також знову буду говорити з путіним по телефону — тому що треба говорити один з одним, — сказав Шольц. — Але також було зрозуміло, що доки росія продовжує війну в умовах невпинної агресії, поточна ситуація не зміниться»

Тон у цих телефонних розмовах не був неввічливим, але точки зору були абсолютно різними.

«Не треба мати жодних ілюзій щодо цього. Бо путін хоче силою анексувати частину сусідньої країни — сказав Олаф Шольц. — Це неприйнятно».

Нагадаємо думку журналіста Ореста Сохара про «переговорні ридання» Шольца і Макрона: «Не хочеться думати, що все це зрежисовано червоним Китаєм».

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