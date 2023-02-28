Без декларації про доходи субсидії не буде: Пенсійний фонд нагадав про важливе правило

Субсидії на оплату послуг житлово-комунального господарства, які з лютого виплачують виключно у готівковій формі, призначаються тим, хто разом із заявою та документами, що посвідчує особу, надає декларацію.

Як нагадують у Пенсійному фонді, у разі виявлення помилки в декларації уповноважений орган має сповістити про це заявника. Це може бути зроблено під час особистої бесіди, через поштовий зв’язок, смс-повідомлення, лист на електронну пошту, повідомлення через вебпортал електронних послуг ПФУ або через «Дію».

«Для виправлення помилки людина може подати нову декларацію (якщо дані потребують зміни чи уточнення) або доповнити попередню (якщо при заповненні документа обов’язкове поле було пропущене). Подавати виправлену декларацію людина може в будь-який зручний для неї спосіб», — зазначили в ПФУ та додали, що помилку можна виправити протягом 30 календарних днів з дати подання документів.

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Цей термін може бути подовжений, якщо заявник захворів і це підтверджується документально. Якщо протягом визначеного строку помилки не виправлять, заявнику відмовлять у призначенні житлової субсидії та повідомлять про це протягом трьох днів з моменту ухвалення відповідного рішення з врученням паперового повідомлення під особистий підпис або через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України чи «Дію».

Варто зазначити, що у період дії воєнного стану в Україні уповноважений орган може повідомляти заявнику про ухвалене рішення у телефонному режимі із внесенням відповідного запису до окремого журналу реєстрації інформування заявників.

Раніше у ПФУ повідомляли, що субсидію на новий період не призначать, якщо хтось з членів родини, котра отримує держдопомогу на оплату комуналки, здійснив за рік до призначення покупку на суму понад 50 тисяч гривень, або в банку з'явився депозит у розмірі понад 100 тисяч гривень.

Фото Pixabay

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