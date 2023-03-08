Війна внесла корективи: до Ради подано законопроект про ЛГБТ-партнерство

До Верховної Ради, де раніше зареєстрували проект закону щодо повернення військовим надбавки у 30 тисяч гривень незалежно від місця служби, подано на реєстрацію законопроєкт про реєстровані партнерства.

Авторка — народна депутатка з фракцію «Голос» Інна Совсун, вона запропонувала колегам розглянути документ, що стосується ЛГБТ-спільноти. За її словами, реєстровані партнерства — це новий інститут для тих, хто не може чи не хоче брати шлюб, яким можуть скористатися військові та цивільні, одностатеві та різностатеві пари.

«Я могла б сказати, що цього від нас вимагають західні союзники — і це правда, вимагають. Та мене спонукало зареєструвати законопроєкт інше — я бачуся, я говорю з ЛГБТ військовими, я чую про їхні проблеми. Я переконана, що як суспільство, ми маємо виправити велику несправедливість, коли в частини громадян і громадянок менше прав, ніж в усіх інших. Я впевнена: як суспільство ми дозріли, щоб вирватися з pociйських скрєп і совкового світогляду. Це доводять опитування: 56% українців повністю і скоріше погоджуються, що ЛГБТ люди повинні мати право на цивільні партнерства. То давайте нарешті це зробимо», — пише Совсун.

За її словами, у разі підтримки Верховною Радою, законопроєкт допоможе парам визначити взаємні права та обов'язки, питання володіння майном, спадку, соціального захисту, прав у разі смерті чи зникнення партнера чи партнерки.

«Нічого екстраординарного. Все те, що завжди, за замовчуванням, було доступно різностатевим парам в Україні. Держава має надати юридичний захист тим, хто захищає її безпеку. І це ще одне, що робить нас із pociянами просто біологічно різними видами. В Україні людська гідність і свобода — це справжні цінності», — додала вона.

Нагадаємо, що влітку 2022 року електронна петиція про легалізацію одностатевих шлюбів в Україні набрала понад 25 тисяч голосів.

Фото Pixabay

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