“Це війна логістики”: генсек НАТО закликав терміново збільшити військову допомогу Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у вівторок, 7 березня, перед зустріччю міністрів оборони Європейського союзу у Швеції, що Україна терміново потребує збільшення військової допомоги.

«Це війна на виснаження, а отже, війна логістики», — сказав Столтенберг після зустрічі з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном у Стокгольмі. Очільник НАТО наголосив, що для союзників України важливо збільшити виробництво озброєнь, повідомляє novinky.cz.

У цьому контексті Єнс Столтенберг привітав той факт, що зараз опрацьовується питання спільних закупівель боєприпасів країнами ЄС, нагадавши, що в НАТО вже багато років існують спільні закупівлі.

27 міністрів оборони планують обговорити постачання боєприпасів в Україну на зустрічі під Стокгольмом у середу, 8 березня. Як повідомляє DPA, існують побоювання, що країна, яка зазнала нападу з боку росії, може не мати достатньо артилерійських снарядів у майбутньому. Ще в лютому міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив на зустрічі міністрів ЄС, що в Україні закінчуються боєприпаси. Зараз обговорюється пропозиція значно збільшити суму, яку Союз виділить країнам-членам на закупівлю боєприпасів для України. На ці цілі може бути виділено додатково мільярд євро. Столтенберг був запрошений як гість на зустріч міністрів ЄС.

Нагадаємо, що Столтенберг нещодавно вказав про нову загрозу для Європи та світу та заявив, що рф не повинна перемогти у війні.

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