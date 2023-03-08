Штраф у 50 тисяч та конфіскація автівки: до Ради внесли новий законопроект щодо посилення відповідальності водіїв

В Україні, де поліцію зобов`язали перевіряти водіїв на сп`яніння під відеозапис, пропонують посилити покарання за нетверезе керування транспортними засобами.

Народним депутатам України надано до розгляду проект закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції)».

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Так, у статті 130, де містяться положення щодо покарання за керування автівкою у неналежному стані, за повторний такий вчинок пропонують, зокрема, карати штрафом у розмірі трьох тисяч (наразі — двох тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — до 51 тисячі гривень — з позбавленням права керування транспортними засобами на строк п’ять років та з конфіскацією транспортного засобу, який є у приватній власності порушника, або адміністративним арештом на строк десять діб з позбавленням права керування транспортними засобами на строк п’ять років та з конфіскацією транспортного засобу.

Нагадаємо, що на водія можуть виписати штраф не лише за те, що він їхав непристібнутим ременем безпеки, але й за те, що цією вимогою нехтували його пасажири.

Фото Pixabay

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