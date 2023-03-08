Фото і ніжні слова: через 7 років після розлучення Гвінет Пелтроу і Кріс Мартін залишаються близькими

Гвінет Пелтроу та Кріс Мартін розлучились у квітні 2016 року. Це не завадило парі залишатися у добрих стосунках. З нагоди 46-го дня народження вокаліста Coldplay його колишня дружина побажала йому гарного дня у соціальних мережах.

Гвінет Пелтроу опублікувала селфі, зроблене з Крісом Мартіном. Обидва усміхнені, позують у повсякденному одязі. У коментарях актриса не забула показати свою дружбу до колишнього чоловіка: «З днем народження наймилішого батька і друга», — написала вона, супроводивши своє речення червоним сердечком. «Ми любимо тебе, cajm», — підсумувала Гвінет, маючи на увазі ініціали гітариста Крістофера Ентоні Джона Мартіна (Christopher Anthony John Martin).

У Гвінет Пелтроу і Кріса Мартіна двоє дітей: Еппл (18 років) і Мозес (16 років). Вони не соромляться збиратися разом. У червні минулого року їх бачили разом, як завжди, на випускному вечорі їхньої доньки.

Додамо, що після розлучення обоє щасливі. Кріс Мартін у 2017 році почав зустрічатись із акторкою Дакотою Джонсон. Вона офіційно підтвердила це ЗМІ у 2018 році в інтерв'ю журналу Tatler. З самого початку вони обидва уникають журналістів. Але іноді артистів можна побачити, як вони разом вигулюють собаку, ходять в ресторан або на концерти Coldplay. Гвінет у 2018 році знову вийшла заміж — за продюсера і сценариста Бреда Фальчука, вони познайомилися на зйомках серіалу «Життя в руїнах».

Нагадаємо, що Гвінет Пелтроу захопила фанатів селфі без макіяжу.

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