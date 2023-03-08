Втечу з України скандального коміка обговорять на Ставці Верховного головнокомандувача

Секретар Радбезу Олексій Данілов повідомив, що у грудні минулого року Мінкульт надав тимчасовиі дозволи на виїзд з країни шістьом артистам, всі вони не повернулися до України, у тому числі й стендап-комік Андрій Щегель, чиє інтерв`ю викликало обурення в суспільстві.

Як повідомляє «Радіо Свобода», на найближчому засіданні Ставки Головнокомандувача буде розглянуте питання щодо дозволів для виїзду чоловіків за кордон.

«На жаль, не всі розуміють, коли держава дає можливості їхати у відрядження за кордон, треба обов'язково повертатися. У нас був прикрий приклад, коли Міністерство культури надало дозвіл у грудні — шість людей поїхали представляти країну як артисти. На жаль, вони не повернулися в Україну. Ба більше, зухвало починають коментувати і викладати в соцмережі, що вони такі розумні, що хтось має воювати. Він в іншому місці буде виступати, коли повернеться. Є закони, які треба поважати. На засіданні Ставки, яке буде найближчим часом скликано за дорученням президента, питання — хто, скільки, які відомства давали дозволи — буде на порядку денному. Міністри матимуть звіти на засіданні Ставки», — сказав він

Зазначається, що Олексій Данілов підтримує зміни до законодавства, які спрямовані на посилення умов виїзду чоловіків призовного віку за кордон під час воєнного стану.

«Всі мають докладати зусиль для нашої перемоги. Не можеш воювати? Будь ласка, працюй, сплачуй податки. Не можеш працювати? Допомагай, як можеш. Але от отак ганьбити країну — це не дозволено нікому», — додав секретар РНБО.

Тим часом у Верховній Раді зареєстровані два проєкти закону, якими пропонується змінити правила та дозволити залишати країну студентам, спортсменам та іншим громадянам, які не підлягають мобілізації.

Фото зі сторінки Данілова у соцмережах

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