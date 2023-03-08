«Перед тренуванням як слід поїжте»: Марина Боржемська пояснила, чому це важливо і яким продуктам віддати перевагу

Відома українська фітнес-тренерка, експертка проєкту «Щасливі за 7 днів» (СТБ) Марина Боржемська, яка з перших днів війни вирішила не залишати Україну та разом зі своєю родиною зайнялася наданням допомоги біженцям, розповіла в Instagram, що можна їсти перед тренуванням.

«Аби ваше тренування було максимально ефективним та повноцінним, потрібна енергія. Саме тому прийом їжі перед заняттям спортом є обов’язковим. Однак зверніть увагу, що харчуватися потрібно не менш, ніж за 1,5−2 годин до тренування, аби їжа встигла засвоїтися та вас не турбувало відчуття важкості. Що ж краще з’їсти? Якщо ви запланували тренування зранку, це не привід пропускати сніданок. Хай він буде легким, але буде. Приготуйте вівсянку з горіхами/фруктами/сухофруктами чи тост з цільнозернового хлібу (наприклад, з авокадо, яйцем пашот, червоною рибою), омлет тощо. Вранці можете спробувати тренуватися на голодний шлунок, але за умови, що не відчуваєте дискомфорту», — написала вона.

Боржемська радить перед обіднім або вечірнім тренуванням як слід поїсти.

«Найкраще — за 3 години. Це може бути: м’ясо індички або куряче філе з салатом, заправленим оливковою олією, рис або гречка з м’ясом чи запеченою рибою, тушковані овочі. Ваша страва має містити інгредієнти, збагачені вуглеводами, білками, правильними жирами. Якщо ж ви не встигли повноцінно поїсти перед заняттям спортом, постарайтесь хоча б за півгодини до цього вжити грецький йогурт з фруктами або ягодами, з’їсти фрукт, протеїновий батончик чи інший перекус, збагачений вуглеводами. Не забувайте пити воду: як під час тренування, так і впродовж всього дня, аби підтримувати оптимальний водний баланс організму. А ось чого варто уникнути перед тренуванням, так це: алкоголю, занадто жирних продуктів, значної кількості кофеїну, газованих напоїв, випічки, цукру, продуктів з надмірною кількістю клітковини», — радить фітнес-тренерка.

Як писали «ФАКТИ», раніше Марина Боржемська запропонувала рецепт салату, який може замінити на святковому столі калорійний «Олив'є».

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