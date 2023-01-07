Смачна та корисна альтернатива олів'є: салат з курячим філе та мандаринами від Марини Боржемської

Українська фітнес-тренерка, експертка проєкту «Щасливі за 7 днів» (СТБ) Марина Боржемська запропонувала рецепт салату, який може замінити на святковому столі калорійний «Олив'є».

На своїй сторінці у соцмережах розповіла фоловерам, як приготувати салат з курячим філе та мандаринами.

Інгредієнти: Ккуряче філе — 300 г;

Яйця — 2 шт.;

Мандарини — 2 шт.;

Яблука — 2 шт.;

Листя салату;

Лимонний сік -2 ст.л.;

Натуральний густий білий йогурт — 2 ст.л. Приготування Очищені яблука нарізати кубиками, додати лимонного соку.

Дольки очищених мандаринів без шкірки розрізати на три частини.

Нарізати кубиками яйця.

Курячу грудку запекти у духовці або відварити, нарізати шматочками.

Додати в миску до яблук приготовані інгредієнти.

Заправити салат йогуртом та добре перемішайте.

На велику тарілку для подачі страви покласти зелень, а зверху викласти сам салат.

Раніше фудблогерка запропонувала приготувати до святкового столу три салати — свіжий з руколою, тунцем і сиром фета, німецький картопляний і салат з курячим філе та морквою по-корейськи.

Фото Pixabay

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