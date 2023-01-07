Смачна та корисна альтернатива олів'є: салат з курячим філе та мандаринами від Марини Боржемської
Українська фітнес-тренерка, експертка проєкту «Щасливі за 7 днів» (СТБ) Марина Боржемська запропонувала рецепт салату, який може замінити на святковому столі калорійний «Олив'є».
На своїй сторінці у соцмережах розповіла фоловерам, як приготувати салат з курячим філе та мандаринами.
Інгредієнти:
- Ккуряче філе — 300 г;
- Яйця — 2 шт.;
- Мандарини — 2 шт.;
- Яблука — 2 шт.;
- Листя салату;
- Лимонний сік -2 ст.л.;
- Натуральний густий білий йогурт — 2 ст.л.
Приготування
- Очищені яблука нарізати кубиками, додати лимонного соку.
- Дольки очищених мандаринів без шкірки розрізати на три частини.
- Нарізати кубиками яйця.
- Курячу грудку запекти у духовці або відварити, нарізати шматочками.
- Додати в миску до яблук приготовані інгредієнти.
- Заправити салат йогуртом та добре перемішайте.
- На велику тарілку для подачі страви покласти зелень, а зверху викласти сам салат.
Раніше фудблогерка запропонувала приготувати до святкового столу три салати — свіжий з руколою, тунцем і сиром фета, німецький картопляний і салат з курячим філе та морквою по-корейськи.
Фото Pixabay24
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