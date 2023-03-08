Змусять повернути протягом двох років: Польща має намір стягнути з українських біженців «переплату» у півмільйона доларів

У Польщі, де біженцям з України виплачують різноманітні види соціальної допомоги, хочуть повернути близько 2 мільйонів злотих (приблизно 500 тисяч доларів), необґрунтовано отриманих нашими співгромадянами.

Як пише rp.pl, в Управлінні соціального страхування (ZUS) заявили, що одержувачі мають повернути отримані кошти протягом двох років.

Зазначається, що іноземці, які не хочуть втратити право на соцвиплати, не можу виїжджати з країни більш ніж на 30 днів. У січні цього року, після набрання чинності змінами законодавства, ZUS отримав доступ до реєстру Прикордонної служби, де фіксуються дати перетину кордону.

Адже раніше Управління соціального страхування, не знаючи про від'їзд особи, виплачувало йому допомогу, на яку він фактично не мав права. І лише пізніше з отриманням інформації про від'їзд на тривалий період з'ясовувалося, що такий іноземець втратив право на законні виплати. До січня ZUS отримував від прикордонників лише інформацію про дату закінчення періоду легального перебування іноземця у Польщі.

«Якщо ці люди повернуться до Польщі протягом 30 днів з дати виїзду, вони не втратять законність свого перебування в РП і виплату допомоги буде відновлено», — зазначив прессекретар управління Павло Жебровський.

Нагадаємо, що з 1 березня у Польщі набули чинності нові норми, згідно з якими українські біженці мають сплачувати частину витрат на проживання у так званих колективних засобах розміщення (готелі, пансіонати, молодіжні гуртожитки тощо). Після 120 днів з моменту прибуття до Польщі вони мають покривати 50% витрат на своє перебування (проживання та харчування), але не більше 40 злотих на особу на добу.

Фото Pixabay

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