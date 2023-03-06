Інваліди, вагітні жінки, багатодітні: кому з українських біженців не потрібно платити за проживання в Польщі

1 березня в Польщі набуло чинності законодавство, згідно з яким українські біженці повинні оплачувати частину витрат на проживання в так званих колективних засобах розміщення (готелі, пансіонати, молодіжні гуртожитки тощо). Згідно з правилами, що діють з 1 березня, біженці після 120 днів з моменту прибуття до Польщі повинні будуть покривати 50% витрат на своє перебування (проживання та харчування), але не більше 40 злотих на особу на добу, повідомляє portalsamorzadowy.pl.

Після 180 днів перебування в Польщі громадяни України вже будуть зобов'язані покривати 75% цих витрат, але не більше 60 злотих на особу на добу.

Однак існує ряд випадків, в яких біженець буде звільнений від цих платежів. Це стосується тих, хто має посвідчення про інвалідність або ступінь інвалідності; хто доглядає за особою з інвалідністю, яка має польське посвідчення про інвалідність або ступінь інвалідності; особи, яким виповнилося 60 років (жінки) і 65 років (чоловіки); вагітні жінки; ті, які виховують дитину до 12 місяців; одинокі батьки з трьома і більше дітьми; неповнолітні; особи, які є тимчасовим опікуном, призначеним над неповнолітнім, як зазначено у статті Закону України «Про державну допомогу громадянам України».

Окрім цього, як зазначає Асоціація польських міст, існує також загальна передумова, яка говорить про складну життєву ситуацію біженця. Це пов'язано з тим, що в законодавстві неможливо перерахувати всі можливі випадки, в яких важко стати незалежним. Звільнення від сплати зборів не в кожному випадку є постійним і безумовним.

Ті, хто підпадає під каталог випадків, перелічених у законодавстві, повинні будуть заповнити спеціальну анкету, але це потрібно буде зробити лише один раз. Інші заповнюватимуть таку анкету кожні три місяці, і якщо вони не працевлаштуються і не візьмуть участі в активізаційних заняттях протягом цього часу, губернатори у співпраці з місцевою владою переселятимуть їх у місця з нижчими стандартами. Таке рішення покликане мотивувати біженців шукати роботу. Ще пів року тому в пунктах колективного розміщення перебувало понад 100 000 біженців. Зараз їх стало на 9 000 менше.

Нагадаємо, ккраїнці, які через війну виїхали за межі своєї країни і досягли пенсійного віку, можуть оформити та отримувати пенсію, перебуваючи за кордоном.

55

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram