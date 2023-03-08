Вітаю, військкомате: СБУ заблокувала десятки телеграм-каналів, які допомагали ухилянтам уникнути вручення повісток (фото)
Співробітники СБУ, які нещодавно з ДБР викрили керівництво Центральної військово-лікарської комісії на одержанні хабарів від ухилянтів, заблокували 26 телеграм-каналів, які допомагали військовозобов`язаним уникати мобілізації
«Інтернет-ресурси „повідомляли“ про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Чернівецькій, Київській, Львівській та Одеській областях. Насамперед вони „зливали“ актуальні місця вручення військовозобов’язаним повісток та закликали ховатися від представників військкоматів», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що адміністратори каналів для збору відомостей про «локації» використовували власну мережу інформаторів серед місцевих жителів. Аудиторія таких каналів перевищила 400 тис. підписників. Після цього адміністратори вирішили зробити на цьому «бізнес» і запропонували свої платформи для розміщення комерційної реклами.
Серед організаторів — двоє власників SMM-компанії, яка займається просуванням інтернет-ресурсів з використанням так званих ботоферм.
Під час обшуків за адресами проживання фігурантів правоохоронці виявили комп’ютери та мобільні телефони із доказами протиправних дій, а також банківські картки, на які зловмисникам надходили гроші за розміщення реклами.
Шести адміністраторам телеграм-каналів планується повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 114−1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) з подальшим обранням міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті — до 10 років ув’язнення.
Раніше в Кабміні назвали три поважні причини, з яких військовозобов’язаний може не прийти до Територіального центру комплектування.
Фото СБУ359
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