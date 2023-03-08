Вітаю, військкомате: СБУ заблокувала десятки телеграм-каналів, які допомагали ухилянтам уникнути вручення повісток (фото)

Співробітники СБУ, які нещодавно з ДБР викрили керівництво Центральної військово-лікарської комісії на одержанні хабарів від ухилянтів, заблокували 26 телеграм-каналів, які допомагали військовозобов`язаним уникати мобілізації

«Інтернет-ресурси „повідомляли“ про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Чернівецькій, Київській, Львівській та Одеській областях. Насамперед вони „зливали“ актуальні місця вручення військовозобов’язаним повісток та закликали ховатися від представників військкоматів», — йдеться у повідомленні.

Фото СБУ

Фото СБУ

Зазначається, що адміністратори каналів для збору відомостей про «локації» використовували власну мережу інформаторів серед місцевих жителів. Аудиторія таких каналів перевищила 400 тис. підписників. Після цього адміністратори вирішили зробити на цьому «бізнес» і запропонували свої платформи для розміщення комерційної реклами.

Фото СБУ

Фото СБУ

Серед організаторів — двоє власників SMM-компанії, яка займається просуванням інтернет-ресурсів з використанням так званих ботоферм.

Фото СБУ

Фото СБУ

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів правоохоронці виявили комп’ютери та мобільні телефони із доказами протиправних дій, а також банківські картки, на які зловмисникам надходили гроші за розміщення реклами.

Шести адміністраторам телеграм-каналів планується повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 114−1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) з подальшим обранням міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті — до 10 років ув’язнення.

Раніше в Кабміні назвали три поважні причини, з яких військовозобов’язаний може не прийти до Територіального центру комплектування.

Фото СБУ

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