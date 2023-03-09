«Можуть вирішити хід війни»: Зеленський назвав дуже важливу для України зброю

Президент України Володимир Зеленський вважає, що якщо союзники нададуть Україні винищувачі, це може вирішити хід війни.

Про це очільник держави сказав у інтерв’ю CNN.

За словами президента, питання надання винищувачів F-16 складне, але Україна очікує на позитивне рішення.

«Ми дуже потребуємо цього і просимо президента Байдена, щоб США могли почати підготовку українських пілотів. Він сказав мені, що над цим будуть працювати. Я вірю, що США дасть нам можливість захистити небо», — сказав Зеленський.

Також він додав, що постачання Україні західних винищувачів може вирішити хід війни.

«Я сказав Байдену, що нам потрібні ці літаки, вони допоможуть нам захистити себе. Ось чому вони нам терміново потрібні», — підкреслив президент.

Як повідомлялось, в США прибули декілька українських пілотів для консультацій. Але поки що не йде мова про навчання українців управлінню винищувачами F-16, оскільки рішення про такі постачання ухвалено не було. Водночас заступник голови Держдепу Вікторія Нуланд заявляла, що США обговорюють можливу передачу Україні винищувачів 4-го та 5-го поколінь.

Нагадаємо, коментуючи сьогоднішню нічну атаку росіян на Україну, в Офісі президента зазначили, що російські терористи продовжують терор мирних людей. Але українців цим не зламати.

Ми продовжуємо рухатися до виконання основної мети — «очищення української землі від російського непотребу».

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