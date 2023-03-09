Кожен фермер може скористатись такою послугою: стало відомо, як розмінувати поля перед посівною

Сотні тисяч гектарів українських земель можуть бути не засіяні цієї весни через забрудненість вибухонебезпечними предметами. Формально проводити безкоштовне розмінування пропонує Державна служба із надзвичайних ситуацій, проте здебільшого після подання заяви необхідно чекати кілька місяців, а такий час для фермерів — недопустимий, адже посівна компанія вже стартує. Дехто із аграріїв на свій страх та ризик пускає у поля техніку, інші ж звертаються до «чорних саперів», що теж несе в собі негативні наслідки.

Що робити в таких випадках — «ФАКТАМ» розповів Дмитро Салтиков, головний спеціаліст відділу організації роботи з гуманітарного розмінування управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України.

— Як саме подається заявка на розмінування до ДСНС? Що для цього потрібно?

- Заявки для залучення підрозділів розмінування (піротехнічних підрозділів) до виконання робіт з обстеження територій та об’єктів на наявність вибухонебезпечних предметів подаються до обласних (районних, міських) військових адміністрацій. У заявці зазначається:

дата або період проведення робіт;

контактна особа із зазначенням номеру телефону;

карта-схема місцевості або об’єкта із позначенням ділянки проведення робіт з географічною прив’язкою до місцевості;

інші відомості, що можуть сприяти поліпшенню організації та проведення робіт з очистки території від вибухонебезпечних предметів.

— Чи кожен фермер може скористатись такою послугою?

— Так.

— В яких випадках можете відмовити у розмінуванні?

- На даний час не розглядаються звернення, які стосуються ділянок території, що зазнають постійних обстрілів, а також тимчасово використовуються військовими формуваннями для здійснення заходів оборони.

— Скільки вже таких звернень отримали, де найбільше, чи довго доводиться фермерам чекати?

— Обласні (районні, міські) військові адміністрації опрацьовують подані заявки, визначають черговість проведення на ділянках місцевості або об’єктах інфраструктури аварійно-відновлювальних робіт, а також пріоритетність їх реалізації.

— У ЗМІ знаходила інформацію, що часто саперів доводиться шукати через знайомих у ЗСУ та ДСНС і неофіційно наймати їх за договірними цінами. Чи підтримує ДСНС такі самостійні діяння фермерів? Чи взагалі безпечно це?

- Відповідно до Закону України «Про протимінну діяльність в Україні» до проведення розмінування (гуманітарного розмінування) залучаються фахівці з розмінування операторів протимінної діяльності. Оператори протимінної діяльності — уповноважені підрозділи центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ), підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, у тому числі міжнародні та іноземні, що залучаються до проведення заходів у сфері протимінної діяльності. Уповноважені підрозділи: ДСНС, ДССТ, НПУ, ЗСУ, НГУ, ДПСУ. Наша служба рекомендує звертатись до уповноважених підрозділів ЦОВВ, а також сертифікованих операторів протимінної діяльності.

Нагадаємо, під час розмінування Харківщини загинув підполковник Олександр Мамчур.

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