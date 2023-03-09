Перейшла на темний бік: Дженніфер Лопес вже не блондинка

Джей Ло надихає різноманітними ідеями манікюру, макіяжу та догляду за шкірою, а її останнє рішення, гідне мудборду: відмовитися від свого вже звичного русявого кольору волосся на користь насиченого шоколадного. Днями Джей Ло поділилася селфі зі своїм перукарем Лоренцо Мартіном, підписавши фото простим гештегом #ThisIsMeNow, що натякає на майбутній альбом Джей Ло, реліз якого запланований на цей рік.

На ній біла сорочка з довгими рукавами й кремові спортивні штани. Однак найпомітнішим на селфі є волосся, яке тепер має глибокий шоколадно-коричневий колір. Волосся сягає талії Джей Ло, воно хвилясте, а попелясті відблиски додають йому об'єму.

Артистка була однією з тих, хто «носив» русявий колір, здається, вічно. Звичайно, її шоколадно-каштанове волосся все ще має попелясті пасма спереду, але новий колір Джей Ло ще раз доводить, що темно-каштанове волосся — це не просто тренд, на який модниці збіглися під час прохолодної погоди, він залишиться і на весну. Якщо ви хочете приєднатися до темно-каштанового тренду, то варто наслідувати приклад Джей Ло.

А якщо фарбування всієї голови в суцільний темно-каштановий колір здається вам нудним, зробіть те, що робить Дженіфер Лопес з її меліруванням, і попросіть свого стиліста додати попелясті відтінки, які обрамлять ваше обличчя і додадуть об'єму волоссю.

Нагадаємо, нещодавно Джей Ло поділилася рідкісними та емоційними кадрами до 15-річчя своїх близнюків.

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