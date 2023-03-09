Школи Київської області змінили через ракетну атаку режим роботи: що відомо
Школи у Київській області після масованого ракетного обстрілу 9 березня працюють дистанційно.
Такі рекомендації були прийняті Департаментом освіти і науки, повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.
«Рішення обумовлене безпековою ситуацією та масованим ракетним ударом ворога, що відбувся в ніч із 8 та 9 березня. Воно стосується всіх освітніх закладів будь-яких форм власності», — йдеться в повідомлені.
За даними ОВА, закладам дошкільної освіти рекомендовано працювати в режимі чергових груп.
«Закликаємо вас не нехтувати сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки», — зазначили в ОВА.
Нагадаємо, що російський ворог під час атаки 9 березня випустив по Україні 81 ракету та 8 дронів-камікадзе. Майже половина ворожих цілей збили сили ППО. В Києві поранення отримали троє людей.104
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