Завжди кладіть смартфон на стіл екраном вниз: названо головні причини

Наразі важко уявити сучасний світ без смартфону. Але цим незамінним засобом зв'язку необхідно правильно доглядати. Проте багато людей навіть не здогадуються, чому телефон необхідно класти екраном вниз.

Насправді цьому є пояснення, пише видання TipsMake.

Камера

Класти телефон екраном вниз набагато розумніше і практичніше, оскільки для захисту екрану зараз можна купити багато аксесуарів, а ось для захисту камери їх немає.

Насамперед це необхідно робити для того, щоб на камері не утворилися подряпини. Справа в тому, що у багатьох моделей камера дещо виступає за межі корпусу. Якщо весь час класти телефон екраном вгору, то з часом на склі камери можуть утворитися подряпини, які погіршуватимуть якість відео та фото.

Збереження заряду

Якщо телефон лежатиме екраном вгору, при надходженні сповіщень пристрій почне світитися, вібрувати та подавати інші сигнали. У такому разі відбувається велика втрата заряду, адже тоді людина постійно переглядатиме всі повідомлення, що надходять їй. Щоб протягом дня не заряджати батарею, слід класти телефон, повернувши його екраном вниз. У деяких моделях телефону відбувається приглушення звуку від вхідного дзвінка, коли пристрій лежить екраном вниз. Це, у свою чергу, дозволить заощадити заряд батареї.

Захист від вологи

Задня сторона телефону є герметичною та надійніше захищена від вологи, повідомляє інформаційне видання. Це говорить про те, що якщо раптом телефон лежатиме екраном вниз і хтось випадково проллє на нього воду, то ймовірність поломки буде набагато нижчою. Однією з дорогих і вразливих деталей телефону є його екран, тому якщо весь час класти його екраном вниз, то вдасться врятувати пристрій від різних поломок.

Але далеко не завжди таке положення телефону корисне. Справа в тому, що на столі або іншій поверхні можуть бути крихти та інші небезпечні частинки, які можуть подряпати екран пристрою. Саме тому, перш ніж кудись покласти, слід оглянути поверхню або покласти його на щось м'яке.

У будь-якому випадку вибір розміщення телефону на столі залежатиме від пріоритету господаря. Якщо він переживає за поверхню екрана і боїться її подряпати, краще класти його екраном вгору. Якщо ж у пріоритеті все ж таки стоїть цілісність камери, то найкраще розташовувати його екраном вниз.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, чому мобільний телефон краще не класти біля увімкненого ноутбука.

350

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram