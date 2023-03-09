Шпигували за керівництвом військкоматів: у Києві затримали агентів Кремля

СБУ затримала чергових зрадників, які працювали на росіян. Ворожі інформатори шпигували за керівництвом столичних військкоматів, повідомили в спецслужбі.

Зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації Сил оборони, а також інформували агресора про технічний стан об’єктів критичної інфраструктури після ворожих ударів.



Шістьох російських агентів з цієї мережі СБУ затримала наприкінці лютого.



Наразі затримано ще трьох інформаторів фсб. Вони намагалися приховано збирати закриті відомості поблизу українських військових частин.



Серед фігурантів — мешканець столичного регіону, який намагався виявити запасний командний пункт керівництва територіального центру комплектування та соціальної підтримки Києва.



Також він отримав завдання від фсб — потрапити «під легендою» в приміщення одного з військкоматів та провести там розвідку.



Інший зловмисник пішов на співпрацю з ворогом, оскільки розраховував на «посаду» в окупаційній адміністрації у разі захоплення частини південного регіону України.



За даними слідства, інформатори були на дистанційному зв’язку з кадровим співробітником фсб, який залучив їх до негласного співробітництва після початку повномасштабного вторгнення.



Для комунікації використовували спеціально створений анонімний Telegram-канал.



Зловмисникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114−2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб або з корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України).



Наразі фігуранти під вартою. Триває розслідування.

Нагадаємо, у лютому СБУ затримала співробітника «Укрзалізниці», який працював на фсб рф й коригував ракетні удари по Києву.

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