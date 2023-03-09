У випадку несплати сума збільшиться в два рази: які штрафи «світять» ухилянтам за неявку по повістці

В Україні продовжується мобілізація через необхідність захищати країну від ворожої навали. На жаль, не всі чоловіки призовного віку проявляють свідомість, намагаючись ігнорувати вручені їм повістки.

Що їм буде за такі несвідомі дії, розповіли у Telegram-каналі Комітету Верховної Ради України з питань прав людини.

Так, у разі ігнорування повістки, що видається з метою уточнення військово-облікових даних, військовозобов'язаний повинен буде сплатити штраф у розмірі від двохсот до трьохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що станом на лютий 2023 року становить 3400−5100 грн.

Зазначається, що рішення про накладення штрафів приймають керівники ТЦК — саме вони розглядають справи про адміністративні правопорушення і мають право накладати адміністративні стягнення.

У разі накладання штрафу, представник територіального центру комплектування зобов'язаний видати постанову про накладення адміністративного стягнення, копія якої протягом трьох днів повинна бути вручена під розписку або надіслана особі щодо якої її винесено.

Варто зазначити, що у разі незгоди з наданою постановою, можна подати скаргу про адміністративне правопорушення упродовж 10 днів з дня її отримання.

Водночас на сплату штрафу дається 15 днів з дня отримання постанови і така ж кількість діб з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення у разі її оскарження. Після цього квитанцію необхідно принести в ТЦК протягом трьох днів.

В Мінюсті попереджають, що, якщо цього не зробити, постанову про штраф передадуть до державної виконавчої служби і штраф зросте удвічі.

Також варто наголосити, що сплата штрафу не позбавляє військовозобов'язаного від обов'язку з'явитися до ТЦК, тож це все одно доведеться зробити.

Нагадаємо, очільник українського уряду Денис Шмигаль дав відповідь, чи можуть заброньовані працівники виїжджати в закордонні відрядження.

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