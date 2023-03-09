Весняна мобілізація-2023: кого вона стосується і хто має право вручати повістки

Незважаючи на численні втрати російський ворог не думає про капітуляцію й гучно оголошує, що хоче воювати до останнього росіянина. У цій ситуації Україна не має іншого виходу, як відповідати на виклик, тримати удар і перемагати. В іншому випадку на українців чекають геноцид і втрата державності.

Нині це розуміє переважна більшість населення країни, пише сайт 24 Каналу.

На прохання інформаційного ресурсу юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак пояснив, що зміниться цієї весни та чого чекати від мобілізації-2023.

Юридичні підстави мобілізації

Порядок і реалізацію загальної мобілізації визначають закони «Про Мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов'язок і військову службу», а також постанова Кабміну № 1487 про затвердження «Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів».

Хто має право вручати повістку

Повістка має бути вручена особисто військовозобов'язаному, він має поставити підпис про її отримання, а в разі відмови відповідні особи складають акт про відмову від отримання повістки.

З огляду на це, залишення повістки у дверях квартири чи поштовій скриньці є незаконним і відповідно не може мати будь-яких наслідків для особи.

Також незаконне проставлення у повістці штампу «Розшук» тощо — такі відмітки законодавством не передбачені.

Хто має право вручати повістку

представники органів місцевого самоврядування;

керівники підприємства, установи, організації, де працює військовозобов’язаний незалежно від форми власності та підпорядкування;

управителі багатоквартирних будинків;

посадові особи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (не обов’язково керівники).

Хто не має права вручати повістку

поліцейські;

військовослужбовці (в т.ч. представники ТрО);

посадові особи Державної прикордонної служби України.

Кого стосується мобілізація-2023

Оскільки нині триває вже шоста хвиля мобілізації, значних змін українці не відчують. Мобілізації підлягають чоловіки, які є здоровими або ж обмежено придатними до служби. Це можуть бути як ті, хто має досвід військової служби, і такі, що досі не служили. З огляду на це військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років, як і раніше, заборонено покидати країну, окрім низки винятків.

Першочергово мобілізують особовий склад за визначеними обліково-військовими спеціальностями.

Наразі ЗСУ потрібні фахівці як на нові зразки озброєння, надані союзниками по антиросійській коаліції, так і для поповнення бойових втрат.

Нагадаємо, президент Зеленський закликає союзників надати Україні новітні бойові літаки, наголошуючи, що це може вирішити долю війни.

Фото з соцмереж

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