«Горіть у пеклі, орки»: рашистам відправили вбивчий «привіт» від Романа Зозулі (фото, відео)

Колишній футболіст збірної України Роман Зозуля, який їдко пройшовся путінським шабашем у «лужниках», передав через наших військових смертоносний «привіт» російським окупантам.

Футболіст іспанської «Райо Махадаонди», який активно допомагає українській армії, попросив наших воїнів передати рашистам на полі бою персональне послання. «Все буде Україна. Перемога за нами. Горіть у пеклі, орки. Від Романа Зозулі», — написано на снаряді, фото якого гравець опублікував на своїй сторінці в Instagram.

До речі, в останньому матчі 33-річний Роман Зозуля забив свій дебютний гол у складі іспанського клубу, на 90+4-й хвилині принісши «Райо Махадаонді» перемогу в гостьовому матчі третього дивізіону проти другої команди мадридського «Реала».

Відео голу Романа Зозулі

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Роман Зозуля назвав головну різницю між українцями та росіянами.

Фото Instagram

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