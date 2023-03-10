«Це абсолютний провал»: німецький політик про ситуацію з боєприпасами в Україні

В Україні закінчуються боєприпаси. Німецький політик, голова Комітету Бундестагу зі зовнішньої політики Норберт Реттген не розуміє, чому до цього дійшло. Він висловив критику щодо нестачі боєприпасів в Україні. Виступаючи в ефірі радіо Deutschlandfunk, політик сказав, що стосовно партнерів країни, на яку напали, це скандал, що вони допустили дефіцит боєприпасів для України.

«Це було передбачувано, і вони не відреагували. Той факт, що європейці, а також союзники і прихильники України дозволили цій передбачуваній ситуації статися, був абсолютно серйозним провалом», — сказав Реттген.

Тепер, за його словами, необхідно докласти зусиль для подолання дефіциту боєприпасів, об'єднавши всі запаси і усунувши нестачу боєприпасів. Війна в Україні стосується долі Європи. Останнім часом політик ХДС неодноразово закликав до посилення підтримки України з боку Заходу.

«Тільки якщо українці будуть успішними у своїй обороні від росії, у них є шанс на мир, — сказав Норберт Реттген в інтерв'ю телеканалам RTL і n-tv. — Ми повинні більше підтримувати Україну».

Тим часом, міністр оборони України Олексій Резніков назвав плани ЄС щодо нових поставок боєприпасів до його країни недостатніми. Україна потребує один мільйон артилерійських снарядів і, ймовірно, для цього необхідно близько чотирьох мільярдів євро, заявив Резніков 8 березня на неформальній зустрічі з міністрами оборони країн ЄС у Швеції.

Віце-президент Бундестагу Катрін Герінг-Екардт («Зелені») також стурбована можливим зменшенням підтримки України в Німеччині.

«Останні російські атаки на цивільну інфраструктуру в Україні, вочевидь, спрямовані на те, щоб „виснажити людей“, — заявила вона 9 березня в ефірі програми Frühstart на телеканалі RTL/n-tv. — У мене таке відчуття, що в Україні відбувається протилежне. У нашій країні також має відбуватися протилежне. Підтримка має просто стояти».

У цьому контексті Герінг-Екардт підкреслила, що для європейської безпеки буде величезною проблемою, якщо Україна більше не зможе захистити себе від росії.

«Це також щось означає для нашої безпеки. Тому що це те, чого насправді хоче путін: він хоче дестабілізувати Європу і напасти на наші демократії», — сказала політик.

Нагадаємо, що генсек НАТО закликав терміново збільшити військову допомогу Україні: «Це війна логістики».

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