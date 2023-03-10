«Очікуємо, що ініціатива буде продовжена й після 18 березня»: Туреччина про зерновий коридор у Чорному морі

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що країна продовжуватиме переговори з Організацією Об'єднаних Націй (ООН), Україною та росією, які є сторонами зернової ініціативи, пише hurriyet.com.tr.

«Ми сподіваємося, що зернова ініціатива буде продовжена за участі всіх сторін, і ми продовжуємо нашу роботу в цьому напрямку», — додав він.

Міністр заявив, що вони ведуть переговори зі сторонами щодо продовження дії «Документу про зернову ініціативу», термін дії якого закінчується 18 березня, і сказав:

«Україна вже вдруге висловила свою позитивну думку щодо продовження ініціативи. росія також позитивно ставиться до продовження ініціативи. В рамках поточного відвантаження кількість суден, що вийшли з українських портів станом на вчорашній день, досягла 790. Кількість відвантажених зернових культур, таких як пшениця, кукурудза та ячмінь, перевищила 23 мільйони 400 тисяч тонн».

Сорок відсотків зерна, за даними турецького видання, що пройшло через коридор, було перевезено до Європи, 30 відсотків — до Азії, 13 відсотків — до Туреччини, 12 відсотків — до Африки та 5 відсотків — до Близького Сходу.

Додамо, що генсек ООН Антоніу Гутерреш і президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві 8 березня погодилися, що продовження продовольчої зернової ініціативи після 18 березня критично необхідне.

Надаємо, восени росія відновила свою участь у «зерновій угоді» — з експорту української агропродукції морським шляхом.

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